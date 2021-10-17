Зеленський допускає обмін Медведчука на полонених у РФ: названо умову

Медведчук - українець і в цьому вся проблема / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський зробив несподівану заяву щодо одіозного нардепа Віктора Медведчука, який продовжує відбувати домашній арешт.

За його словами, у Медведчука українське громадянство і саме це заважає йому стати на шлях обміну з полоненими РФ.

Про це він заявив в ефірі "Факти тижня".

Глава держави заявив, що якби у нього був російський паспорт, Україна змогла б розглянути можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

"Віктор Медведчук - громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 жовтня суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у новій справі. Йому оголосили про підозру у держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Також раніше 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму через його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.