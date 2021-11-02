Куму Путіна Медведчуку обрали новий запобіжний захід

Віктору Медведчуку обрали новий запобіжний захід / УНІАН

У вівторок, 2 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для лідера політради Опозиційної платформи - За життя, підозрюваного у державній зраді, Віктора Медведчука.

Зокрема, суд призначив Медведчуку новий запобіжний захід - особисте зобов'язання, як і просили прокурори. Запобіжний захід діятиме до 31 грудня.

Нардеп зобов'язаний серед іншого не залишати столицю. Зазначимо, Медчедчук все одно перебуватиме під домашнім арештом, оскільки у нього діє такий запобіжний захід у іншій справі.

Дана міра запобіжного заходу обрана для Медведчука обрана у справі про держзраду і розграбування національних ресурсів в Чорному морі. Справа в тому, що граничний термін у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився. Його подальше продовження було неможливим.

Єдиний запобіжний захід, про який могла клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків.

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Зазначимо, проти Медведчука порушено ще одне провадження, за яким у нього є ще один запобіжний захід. Підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності.

Суд над Медведчуком

13 травня 2021 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.

За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

8 жовтня народному депутату України оголосили нову підозру у державній зраді й пособництві тероризму. В Офісі Генпрокурора уточнили, що нова підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.