Командні пункти змішує із землею: у РФ істерять через удари ЗСУ

ЗСУ озброїли комплексами HIMARS / shephardmedia.com

У РФ запанікували після ефективного застосування Збройними силами України американських реактивних установок HIMARS.

Російські пропагандисти нагадали про те, що раніше ЗСУ завдали точного удару по позиціях РФ в окупованих Ровеньках.

"З'явилася інформація, що ЗСУ отримали неназвану кількість ракет для ураження командних пунктів і складів з боєприпасами російської армії на Донбасі", - зазначають російські пропагандисти.

Вони не виключили, що Україна вже має ракети з дальністю ураження до 170 км. За їх даними, це можуть бути тактичні ракети ATACMS.

"Хоча ніяких повідомлень на цю тему не було, але поставка невеликої кількості ракет цілком могла відбутися і необов'язково від американців, точно такі ж ракети застосовують британці на свої MLRS, а вони ніяких обіцянок не давали", - додають росЗМІ.

Вони підкреслили, що американські ракети призначені для знищення російських пунктів управління і складів боєприпасів, що знаходяться на значній відстані.

HIMARS

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS m-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike Missile класу " земля-земля "(яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, з-400" Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

Характеристика:

Маса, кг 11 000

Запас ходу, км 480

Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS

Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)

Калібр, мм 227 мм

Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6

Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км

Максимальна дальність, м 300 км.

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