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ЗСУ знищили склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв'язку окупантів на Півдні

12 жовтня 2022, 07:19

У Нововасилівці, Новогригорівці, Новій Кам'янці, Трифонівці та Червоному тривають заходи з відновлення соціальної та критичної інфраструктури.

війна, українські військові, війська України
Ілюстраційне фото / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила

Упродовж доби 11 жовтня обстановка на південному напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України продовжують знищувати резерви, порушувати системи управління та логістичне забезпечення російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь у Facebook, армія РФ намагається утримати захоплені території та стримати наступ Збройних сил України.

"Попри це нашими підрозділами закріплено успіх щодо звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки і Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів у Бериславському та Миколаївському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 300 вогневих завдань.

Втрати Росії за добу склали:

  • 23 окупанти;
  • вантажний і броньований автомобіль;
  • ударний БПЛА типу "Шахід";
  • склад боєприпасів неподалік від Дудчан;
  • пункт управління і вузол зв'язку в районі Суханового.

Суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Як повідомляв Главред, протягом доби, 10 жовтня, на південному напрямку захисники України ліквідували близько 200 російських військових. Також ЗСУ "приземлили" один російський літак Су-25 і знищили багато іншої військової техніки ворога.

8 жовтня Збройні Сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ у Каховському районі в Херсонській області. Крім того, ворог втратив багато техніки та понад 80 чоловік особового складу.

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