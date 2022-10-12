Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФ

Мобілізованого кинули на фронт без підготовки і з поламаною технікою. У результаті він ледве вижив, добрався до ЗСУ і здався.
Російський окупант 28-річний молодший сержант Єгор Чеботарьов здався в полон ЗСУ у першому ж бою. Це сталося на десятий день після того, як його мобілізували.
Він розповів, що на фронт мобілізованих росіян кинули без попередньої підготовки, до того ж на техніці, яка одразу поламалася. Історію російського призовника розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.
Чеботарьов прибув в Україну навіть без медичного огляду. Його відправили воювати з кістою в голові, судомами та обмеженою працездатністю.
Командиром його взводу призначили мобілізованого офіцера, який не проходив службу в армії і лише закінчив військову кафедру цивільного вищого навчального закладу.
Групу окупантів 29 вересня відправили у село Зарічне Донецької області на двох БМП-2. Проте у Зарічному їх обстріляли, і після командир втік на одній з БПМ, лишивши другу. На другій бойовій машині піхоти перебували 11 окупантів разом з Чеботарьовим, і їм довелося самостійно намагатися вибратися.
Проте коли в дорозі Чеботарьову стало погано, його "товариші по зброї" не стали надавати йому допомогу – просто рушили далі й залишили його "на поталу долі".
Після цього загарбник, у якого не було своєї карти чи радіостанції, втратив орієнтування і заблукав. Вранці 1 жовтня Чеботарьов натрапив на позиції українських військових і добровільно здався в полон.
Окупанти масово здаються в полон ЗСУ
Нагадаємо, у Херсонській області 12 російських загарбників 103 полку ЗС РФ здалися в полон українським воїнам. Серед полонених є кілька поранених. Багато хто з окупантів зізнався, що воює проти України ще з 24 лютого.
Раніше повідомлялося, що ще одна група військових здалася в полон ЗСУ разом зі своїм бронетранспортером. Українські бійці зафіксували це на відео. У ролику зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі в полон. Для ідентифікації росіяни позначили свою техніку білим прапором.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини і брати в полон "мобіків" з РФ. У полон вже потрапляють росіяни, які потрапили під оголошену Володимиром Путіним мобілізацію в РФ.
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