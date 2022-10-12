Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФ

Мобілізований в РФ Чоботарьов здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФ/ скрін, Telegram

Російський окупант 28-річний молодший сержант Єгор Чеботарьов здався в полон ЗСУ у першому ж бою. Це сталося на десятий день після того, як його мобілізували.

Він розповів, що на фронт мобілізованих росіян кинули без попередньої підготовки, до того ж на техніці, яка одразу поламалася. Історію російського призовника розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Чеботарьов прибув в Україну навіть без медичного огляду. Його відправили воювати з кістою в голові, судомами та обмеженою працездатністю.

Командиром його взводу призначили мобілізованого офіцера, який не проходив службу в армії і лише закінчив військову кафедру цивільного вищого навчального закладу.

Групу окупантів 29 вересня відправили у село Зарічне Донецької області на двох БМП-2. Проте у Зарічному їх обстріляли, і після командир втік на одній з БПМ, лишивши другу. На другій бойовій машині піхоти перебували 11 окупантів разом з Чеботарьовим, і їм довелося самостійно намагатися вибратися.

Проте коли в дорозі Чеботарьову стало погано, його "товариші по зброї" не стали надавати йому допомогу – просто рушили далі й залишили його "на поталу долі".

Після цього загарбник, у якого не було своєї карти чи радіостанції, втратив орієнтування і заблукав. Вранці 1 жовтня Чеботарьов натрапив на позиції українських військових і добровільно здався в полон.

Окупанти масово здаються в полон ЗСУ

Нагадаємо, у Херсонській області 12 російських загарбників 103 полку ЗС РФ здалися в полон українським воїнам. Серед полонених є кілька поранених. Багато хто з окупантів зізнався, що воює проти України ще з 24 лютого.

Раніше повідомлялося, що ще одна група військових здалася в полон ЗСУ разом зі своїм бронетранспортером. Українські бійці зафіксували це на відео. У ролику зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі в полон. Для ідентифікації росіяни позначили свою техніку білим прапором.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини і брати в полон "мобіків" з РФ. У полон вже потрапляють росіяни, які потрапили під оголошену Володимиром Путіним мобілізацію в РФ.

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