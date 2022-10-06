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На Херсонщині група окупантів здалася в полон бійцям ЗСУ

6 жовтня 2022, 13:03

Українські воїни дали полоненим окупантам їжу і воду, а пораненим надали допомогу.

Пленные оккупанты
На Херсонщині група окупантів здалася в полон бійцям ЗСУ/ скрін

У Херсонській області 12 російських загарбників здалися у полон українським військовим.

Серед полонених є кілька поранених. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"12 полонених 103 полку ЗС РФ здалися в полон воїнам 59-ї бригади в Херсонській області", – йдеться у підписі до відео.

Серед полонених є українці – жителі Горлівки. При цьому багато хто з окупантів зізнався, що воює проти України ще з 24 лютого.

Як видно з оприлюдненого фото, українські бійці нагодували полонених тим, що у них було, і дали їм води. Окупанту, у якого поранена рука, український військовий надав допомогу і перев’язав рану.

Пленные оккупанти
Полонені оккупанти/ Telegram Бутусов

Про здачу у полон окупантів повідомило також видання "Південь Інформ", яке опублікувало відповідні відео.

Пленные оккупанты
скрін
Пленные оккупанты
скрін
Окупанти масово здаються в полон ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ще одна група військових здалася в полон ЗСУ разом зі своїм бронетранспортером. Українські бійці зафіксували це на відео. У ролику зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі в полон. Для ідентифікації росіяни позначили свою техніку білим прапором.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини і брати в полон "мобіків" з РФ. У полон вже потрапляють росіяни, які потрапили під оголошену Володимиром Путіним мобілізацію в РФ.

Українська розвідка повідомила, що російські окупанти масово здаються в полон. Після того, як українські військові пішли в потужний контрнаступ по всій лінії фронту, російські окупанти почали масово обривати "гарячі лінії" проекту "Хочу жити".

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