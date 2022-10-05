"Ми купили БМП": окупанти здалися в полон ЗСУ і продали свою бронетехніку

Окупанти здалися в полон на БМП / скріншот

Російські військові здалися в полон ЗСУ разом зі своїм бронетранспортером. Бійці ЗСУ зафіксували це на відео.

Відповідне відео опубліковано в Мережі. На ньому зображений момент здачі в полон росіян.

Зазначимо, що на опублікованому відео зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі в полон. Для ідентифікації росіяни позначили свою техніку білим прапором. Після цього вийшли з БМП і здалися ЗСУ.

Здачу в полон росіян з бронетехнікою підтвердив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, за пригнану бронетехніку полоненим буде виплачена грошова премія.

"Ми купили БМП", - додав Кім.

/ Скріншот

Раніше в Миколаївській області у окупантів РФ викупили російський бронеавтомобіль Тигр. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також показав техніку, яка перейшла на службу ЗСУ.

"У нас поповнення техніки в результаті "спецоперації". "Тигр" у нас вже третій, але перший за такою процедурою. Цей "Тигр" приїхав вже не віджатий, а куплений. Набагато легше не на" Похоронні "росіянам купувати "Ладу", а можна нам продати техніку, залишитися живим, приїхати додому – і купити собі цю" Ладу", - розповів Кім.

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