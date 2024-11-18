'Колапс системи': Жданов пояснив чому Путіну доведеться самому припинити війну

Витрати Російської Федерації за її вторгнення в Україну будуть збільшуватись з кожним днем.

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Жданов описав стан економіки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Що сказав Жданов:

США та Європа пригрозили Китаю за співпрацю з РФ

Країни G7 накладатимуть більше санкцій на Росію

Ціни в РФ ростуть, інфляція ставить нові рекорди

Крах економіки країни-агресорки Росії, як переконаний військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вже дуже близький. Стан російської економіки на сьогоднішній день він описав в ефірі YouTube каналу "Фабрики новин".

На думку Жданова, через рішення відкрито постачати зброю Росії Китай опинився перед специфічним вибором.

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"Найголовніше, що Європа відразу ж відреагувала. Сказали, що будуть санкції проти китайських компаній, які постачають товари на європейський ринок, тож Пекіну варто задуматися: або європейський ринок, або безпілотники для Російської Федерації. Сполучені Штати також сказали, що терміново готують пакет санкцій проти Китаю за постачання дронів російським військам для ударів по Україні", - каже експерт.

Як пригадав Олег Жданов, країни G7 зробили спільну важливу заяву.

"Вони накладатимуть санкції та збільшуватимуть витрати Російської Федерації за її вторгнення в Україну, і пообіцяли підтримувати Київ стільки, скільки це буде необхідно. Це спільна заява країн "Великої сімки", тож підтримка залишається", - порадував українців добрими новинами військовий експерт.

НАТО і вісь зла / Инфографика: Главред

Окрім цього, полковник запасу підкреслив, що у Росії зараз інфляція обскакала все і вся, ціни зростають, ставку Центробанк Росії піднімає ще на 3,5%.

"Це буде взагалі рекорд. Сьогодні 21%, і вже вони не можуть кредитувати свою економіку, то зараз на 3,5% % хочуть підняти ще облікову ставку. Це вже можна сказати, що відбувається колапс фінансової системи", - резюмував експерт.

Інші масштабні провали Росії

Як писав Главред, у ніч проти 18 листопада Росію атакували понад пів сотні БпЛА. Епіцентром атаки була Брянська область, також дрони рухалися у бік Москви.

На Курщині ЗСУ здійснили успішну операцію, воїни розгромили та взяли в полон ворога. Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Також стало відомо, що чиновники РФ тікатимуть з прикордонних регіонів. На тлі дозволу Джо Байдена на використання далекобійної зброї по території РФ, агресори почали переживати.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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