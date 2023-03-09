Коли чекати наступної ракетної атаки: Жданов зробив тривожний прогноз

За даними української розвідки, РФ ще має в запасі декілька сотень ракет Х-101 та Х-555. Окрім того, у окупантів ще є трохи "Калібрів" морського базування.

Жданов розповів, коли чекати наступної ракетної атаки / Главред, УНІАН

Запаси ракет у країни-агресорки Росії виснажуються, проте загарбники не відмовилися від своєї головної цілі, а тому продовжать тероризувати мирних українців. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, коли чекати наступної атаки.

"Запаси ракет у РФ виснажуються. Можливо, така тривала перерва сталася за рахунок підготовки в умовах нестачі ракет. Цілком ймовірно, що така тенденція може зберегтися і надалі. Адже росіяни можуть виготовляти за місяць 40-50 ракет. Протягом цієї атаки було 48 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", які у РФ у величезному дефіциті, бо їх було вироблено усього кілька десятків з початку їхнього взяття на озброєння. Якщо рахувати удари протягом року, вони вже використали 9 штук. Тому цілком ймовірно, що на наступний удар можемо очікувати десь за 3-4 тижні", - розповів Жданов.

Як зазначив військовий експерт, за даними української розвідки, Росія ще має в запасі декілька сотень ракет Х-101 та Х-555, але їхня доля зменшилася. Окрім того, у російських окупантів ще є трохи "Калібрів" морського базування.

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"Не забуваємо також і про те, що РФ на додачу до цього ще може випускати за місяць 40-50 крилатих ракет", - підкреслив він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

У свою чергу кровожерливі росіяни почали висловлювати у соцмережах "радість" через ракетну атаку по українцях. Вони не лише схвально відгукувалися про такий акт жорстокості, а й закликали бити по Україні ще більше. Відповідні коментарі з’явилися у різних російських пабліках.

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