4 важливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та інші важливі питання. Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.
У розвідці розповіли про погіршення дисципліни в російських підрозділах. Також на Ставці доповіли про стан готовності інженерного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.
"Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - написав Зеленський.відео дня
Він також зазначив, що деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження.
"Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - додав він.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Майже тиждень в окупантів був "перепочинок" на цій ділянці фронту.
Також повідомлялось, що 12 вересня російські окупанти на ділянці відповідальності 46 аеромобільної бригади ЗСУ перейшли в масований наступ із застосуванням 46 одиниць техніки.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що незважаючи на значні втрати, російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Найбільш гарячими залишаються Курахівський та Покровський напрямки.
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