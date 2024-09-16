4 важливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Президенту України доповіли про експортні обмеження на компоненти для дронів.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та інші важливі питання. Про це Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

У розвідці розповіли про погіршення дисципліни в російських підрозділах. Також на Ставці доповіли про стан готовності інженерного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - написав Зеленський. відео дня

Він також зазначив, що деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження.

"Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Майже тиждень в окупантів був "перепочинок" на цій ділянці фронту.

Також повідомлялось, що 12 вересня російські окупанти на ділянці відповідальності 46 аеромобільної бригади ЗСУ перейшли в масований наступ із застосуванням 46 одиниць техніки.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що незважаючи на значні втрати, російські окупаційні війська продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Найбільш гарячими залишаються Курахівський та Покровський напрямки.

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