Кінець війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву про саміт миру в Швейцарії

Шольц зазначив, що в ході саміту миру не будуть вестись переговори щодо закінчення війни в Україні, однак обговорюватимуть ряд інших тем.

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Шольц назвав ключові теми Глобального саміту миру у Швейцарії / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

В ході проведення Глобального саміту миру у Швейцарії не будуть обговорювати процес закінчення агресивної війни РФ проти України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє n-tv.

"Ні в кого не повинно бути завищених очікувань: Ми не ведемо переговори про закінчення війни", - заявив Шольц.

Він зазначив, що в Глобальний саміт миру, який пройде в червні в Швейцарії може стати початком процесу, що надалі може призвести до проведення прямих переговорів між Росією та Україною.

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Він також зазначив, що у Швейцарії будуть обговорювати безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, обмін полоненими та необхідність заборони на використання ядерної зброї.

"Ще раз повторю: все це поки що перебуває в зародковому стані", - наголосив Шольц.

Крім того, канцлер заявив, що його розчаровує недостатня підтримка України з боку європейських країн.

"На жаль, наслідувачів все ще недостатньо. Це пригнічує, тому що Україні терміново потрібно більше систем протиповітряної оборони", - сказав Шольц.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо про Глобальний саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує перешкодити проведенню Глобального саміту миру, запланованого на 15-16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. За словами Зеленського, на цьому заході країни-учасниці розглянуть питання обміну полоненими за форматом "всіх на всіх", питання звільнення цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також питання ядерної і продовольчої безпеки.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні та передати її Росії.

Зеленський також відзначив, що шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже у червні. Україна готується до проведення Глобального саміту миру, на якому будуть обговорюватися механізми примусу країни-агресора Росії до прийняття мирних ініціатив.

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