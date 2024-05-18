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У Bild заявили про захоплення ворогом Роботиного: у Силах оборони відповіли на фейк

Олексій Тесля
18 травня 2024, 16:17
259
Окупанти змогли повісити прапор РФ у Роботиному, але майже всі були ліквідовані, каже Дмитро Плетенчук.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада сухопутних військ ЗС України

Голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук прокоментував вкидання про те, що російські окупанти нібито захопили Роботине Запорізької області.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, "група загарбників вивісила триколор у цьому населеному пункті, а згодом з'явилася інформація про "захоплення" цього села".

За його словами, відбулося "локальне ІПСО" - окупанти змогли підійти на відповідну відстань і повісити прапор РФ, але майже всі вони були ліквідовані. Він уточнив, що вижив тільки один загарбник, і його взяли в полон.

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Що кажуть у ЗСУ

Чутки про нібито захоплення Работиного російськими військами прокоментував у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Він підкреслив, що ця інформація - неправдива.

Військовий повідомив, що більша частина села - це сіра зона. За його словами, там немає жодного живого російського бійця, Сили оборони стежать за ситуацією і завдають ударів по ворогу.

Аналітик Bild повідомив про окупацію Работино

Зазначимо, що 18 травня аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке стверджував, що росіяни нібито "знову відбили село Роботине, яке було єдиним селом, що його Україна змогла визволити на Токмацькому напрямку під час минулорічного контрнаступу".

"Російська наступальна армія знову захопила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла визволити на Токмацькій осі під час минулорічного контрнаступу", - написав експерт.

Скріншот
/ @JulianRoepcke

Раніше повідомлялося про те, що росіяни влаштували "перформанс" біля Роботиного з "ганчіркою". МО Росії звітує про нібито окупацію Роботиного в Запорізькій області, однак в українському командуванні нинішні дії росіян біля села називають "перформансом". Населений пункт досі під контролем ЗСУ.

РФ може перекинути дві дивізії з Роботиного на Донбас. Експерти ISW зазначають, що армія РФ може спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине в Запорізькій області на схід України.

Що відомо про село Роботине?

Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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