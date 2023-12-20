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Коли Україна вступить до ЄС і що це дасть: експерт назвав терміни, але з обмовкою

Яна Ставська
20 грудня 2023, 05:20
У в практичному сенсі кандидатство в ЄС нічого поки не дає, зауважив Кочетков.
Українські військові, Євросоюз
Україна робить все, щоб швидше вступити до Євросоюзу / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, ru.depositphotos.com

Вступ України до ЄС можливий років за десять, упевнений політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що подальша євроінтеграція України залежатиме від розвитку воєнних дій, адже фронт зараз визначає абсолютно все. Але українці занадто багато очікують як від членства в НАТО, так і від членства в Євросоюзі, зауважив Кочетков.

"Наприклад, у першому випадку ми думаємо, що це гарантована безпека, тому що приїдуть війська НАТО і почнуть воювати за нас. Але так не буде. Наведу один приклад - у НАТО під час війни прийняли рішення про непостачання летальних видів зброї в Україну. Тобто військовий блок не постачає зброю - він постачає гуманітарну допомогу, паливо, медикаменти, які теж потрібні, але не зброю", - пояснив експерт.

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Також членство ні в НАТО, ні в ЄС не вирішує проблем безпеки для України, поки вона сама не почне їх вирішувати. Євроінтеграція може бути лише додатковим інструментом, тому що крім прав, які вона надає, є й обов'язки.

А от у разі зближення можуть бути більш конкретизовані плани вступу до НАТО - підгонка певних стандартів тощо.

"Щодо вступу в ЄС, найімовірніше, буде оголошено план прийому в якійсь перспективі, озвучено умови. Тобто буде певний бюрократичний документ, який підкреслює, що Україна буде в ЄС і НАТО", - додав експерт.

Найімовірніше, у 2024 році Україна отримає офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС, вважає Кочетков. Однак в практичному сенсі кандидатство в ЄС нічого поки не дає.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, Київ виконав 90% реформ, але не повинен на цьому зупинятися.

Для України це рішення - "жовте", а не "зелене світло" вступу до ЄС. Негативну роль в тому, що Україна так й не отримала чіткого сигналу від Єврокомісії, зіграв комісар з питань сусідства і розширення, угорець Олівер Варгеї.

Через висновки Варгеї щодо нібито не повного виконання Україною усіх "7 пунктів" Єврокомісія не наважилася дати Києву "зелене світло".

І хоча в уряді Орбана вже анонсували, що блокуватимуть початок переговорів на рівні Україна-ЄС, втім, рішення Будапешта, схоже, не настільки категоричне. Ще на початку жовтня Reuters писав, що Брюссель готовий "купити" лояльність Угорщини в обмін на її "добро" щодо членства України в Євросоюзі. Тобто йдеться лише про" суму", за яку Будапешт готовий поступитися.

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Євросоюз війна в Україні Олександр Кочетков війна Росії та України
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