Коли Україна буде мати власні крилаті ракети: стали відомі терміни

Україна буде мати власні крилаті та балістичні ракети вже в середині 2025 року, проходять їх льотні випробування, зазначив керівник "Спецтехноекспорту".

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Коли Україна матиме власні крилаті та балістичні ракети / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Україна буде мати власні крилаті і балістичні ракети в 2025 році

Українські компанії планують збільшити виробництво радянських боєприпасів

Вітчизняні крилаті та балістичні ракети можуть надійти на озброєння українських Сил оборони вже до середини наступного року, над їхнім створенням уже активно працюють. Про це розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року", - сказав він.

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Петров зазначив, що вже був свідком льотних випробувань українських ракет, і "результати є".

Директор "Спецтехноекспорту" вважає позитивною тенденцією розвиток власного виробництва в Україні, зокрема й приватного, яке охоплює як боєприпаси радянського стандарту, так і зразки НАТО (155 мм).

Він також додав, що українські державні компанії прагнуть відновити або збільшити виробництво боєприпасів радянського стандарту, якого країна поки що повністю позбутися не може.

"Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони", - додав Петров.

Яка дальність ураження ракет українського виробництва / Інфографіка: Главред

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські сили готуються до розгортання балістичної ракети "Грім-2". Нещодавно голова української делегації в НАТО Єгор Чернєв повідомив, що ракета вітчизняного виробництва майже готова до запуску.

1 жовтня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету, про що офіційно заявив президент Володимир Зеленський.

Нова українська ракета, згідно з інформацією радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, зможе вражати цілі на відстані 600-700 кілометрів.

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