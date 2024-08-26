"Класичний хід у стратегії Путіна": у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні

Російські окупанти навмисно ціляться по енергетичній інфраструктурі України, розуміючи, що скоро похолодає і українці потребуватимуть тепла.

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У Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, скрін

Масована атака країни-агресорки Росії по Україні 26 серпня – це класичний хід у стратегії російського диктатора Володимира Путіна.

Росія цілиться по енергетичній інфраструктурі навмисно, розуміючи, що скоро похолодає і українці потребуватимуть тепла. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, повідомляє "Європейська правда".

У той же час він наголосив, що США після масованого удару Росії по Україні будуть продовжувати допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону та енергетичну систему. Він зазначив, що Сполучені Штати зосереджені на пошуку не лише американських перехоплювачів і систем, а таких систем від союзників та партнерів, нагадавши про оголошене на саміті НАТО постачання п’яти систем ППО Patriot.

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Також Кірбі сказав, що США спільно з Україною працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України. – ред.) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив він.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Боррель закликав зняти обмеження на використання західної зброї

Після масованої атаки російських окупантів по Україні 26 серпня високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель знову закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по об’єктах території РФ. Про це глава дипломатії ЄС написав на своєму акаунті в соціальній мережі Х.

Він наголосив, що таке рішення посилить українську самооборону, збереже життя українського народу та зменшить руйнування після російських обстрілів.

"Я повторюю, що зняття обмежень на використання можливостей проти російських військових, які брали участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права зміцнить самооборону України, убезпечить життя та скоротить руйнування в Україні", – написав Боррель.

Також він наголосив, що Україні зараз потрібно більше систем ППО.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Україні ракетами і дронами 26 серпня – що відомо

Країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по Україні в понеділок, 26 серпня, запустивши десятки ракет і дронів. Для удару вперше за тиждень російські кораблі вийшли з Новоросійська, пише Defense Express.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня. Він зазначив, що під ударом опинилися 15 областей. Шмигаль наголосив, що голови ОВА отримали завдання за необхідності розгорнути для населення "Пункти незламності".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетного обстрілу. Сьогоднішня ранішня атака стала однією із наймасштабніших за всю історію теперішньої війни Росії проти України. Наразі триває ліквідація наслідків, зазначив він.

Також повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по дамбі Київської ГЕС – в РНБО відповіли, чи є загроза прориву. В РНБО наголосили, що загрози прориву дамби Київської ГЕС немає, адже зруйнувати даний енергооб’єкт із застосуванням ракет неможливо.

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