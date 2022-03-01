У Донецькій і Луганській областях гуманітарна катастрофа - Верещук звернулася до Червоного Хреста

Ірина Верещук / скріншот

У містах Донецької області серйозна гуманітарна ситуація. Про це заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Вона зазначила, що в містах Донецької та Луганської областей зараз відбувається страшна гуманітарна катастрофа.

" Міста Волноваха, Сєвєродонецьк та інші - під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати в підвалах без їжі і води", - підкреслила Верещук.

Також зазначається, що окупанти не надають гуманітарних коридорів, тим самим порушуючи міжнародні гуманітарні норми.

"Ми очікували більше підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур, особливо від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ООН та ОБСЄ. Ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але в той же час ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж нашим національним українським структурам".

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Міністр заявила, що якщо дані організації не можуть виконувати свої гуманітарні зобов'язання, потрібно чітко заявити на весь світ, хто заважає вам їх виконувати.

" Я дуже вас прошу зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі для евакуації мирного населення", - підкреслила віце-прем'єр міністр.

Гостро стоїть питання гуманітарних коридорів у Києві та Київській області.

"Зробіть все можливе для організації гуманітарних коридорів. Якщо ніхто не буде допомагати і брати на себе відповідальність, то хто ми тоді. Чи гідні ми називатися людьми?", - зазначила Верещук.

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