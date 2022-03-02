Зеленський назвав умову переговорів з РФ щодо перемир'я

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський назвав попередню умову перед тим, як починати переговори з РФ щодо припинення вогню.

"Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл переговорів", - сказав Зеленський агентству Reuters.

"Зараз російські окупанти проводять обстріли цивільного населення, щоб російська делегація могла тиснути на Україну на переговорах, а не вести раціональні і виважені дискусії з приводу перемир'я", - додав він.

Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Тим не менш, він висловив жаль, що уряди Заходу не ввели превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення.

Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, тому що в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.

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Однак президент каже, що крім збройної підтримки Україна потребує того, щоб НАТО закрили небо над Україною.

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За словами Зеленського, Байден особисто в телефонній розмові переконував його, що закриття неба над Україною з боку НАТО "несвоєчасно".

"Це не втягування країн НАТО у війну. Якщо чесно, у війну давно всі вже залучені, і точно не Україна – залучила Росія, в даному випадку. Повномасштабна війна ведеться. І всі вважають, що вона так швидко пройде".

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