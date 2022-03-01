РФ завдала нових ракетних ударів по Україні: серед загиблих - діти

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Російський агресор завдав нових ракетно-бомбові удари по українських містах пізно ввечері у вівторок, 1 березня.

Зокрема, в результаті ракетного удару по Житомиру постраждав житловий сектор, дані про постраждалих уточнюються, писати у телеграм радник глави МВС Антон Геращенко.

"Обстріл в Житомирі. Удар по базі 95-ї бригади десанту. Після удару крилатою ракетою Калібр по базі 95 бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", - розповів він.

Після ракетного удару по базі 95 окремої десантно-штурмової бригади горять житлові будинки. Як повідомляє мер Сухомлин, дісталося і лікарні-вибиті вікна і двері. Кількість постраждалих уточнюється.

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У ДСНС уточнили, що1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

"Щойно говорив із мером Житомира Сергієм Сухомліним. Російські підонки - ракетники або льотчики промахнулися і потрапили не по військовій базі, а по житлових будинках - приватному сектору. Вже зараз - четверо загиблих. У тому числі дитина", - пише Геращенко.

Геращенко також повідомляє "що" у Харкові завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський Шлях", де за попередньою інформацією здетонував готівковий боєзапас.

У соцмережах також повідомляють про авіаудари під Києвом у Вишневому та Жулянах, а також у Білій Церкві, де горить військовий майданчик.

Крім того, російські війська вдарили крилатою ракетою "Калібр" по Чугуївському аеродрому в Харківській області.

Нагадаємо, в результаті удару по Київській телевежі загинули п'ять осіб, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18: 00 в результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні ДСНС.