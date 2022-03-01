МО про звірства рашистів: Харків обстріляний 16 ракетами стратегічного бомбардувальника

Харківська ОДА після влучення ракети / ДСНС України

Обстріл Харкова 16 високоточними ракетами був здійснений зі стратегічного бомбардувальника, який навіть не перетинав українсько-російський кордон перебуваючи над Бєлгородською областю РФ.

"Вчора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-поверхня". Бомбардувальник здійснив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдіно (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", – повідомили у Міноборони з посиланням на Командування Повітряних сил.

У Міноборони підкреслили, що наслідки ракетного удару зафіксовані місцевими жителями. Зруйновані багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків'ян, у тому числі і діти.

"Повітряні сили зафіксували цей злочин проти людяності в період з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов'язково передадуть до Гааги", – зазначили у відомстві.

"На жаль, в ситуації, що склалася Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо в цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних і крилатих ракет рашистів", - додали в Міноборони.

"Штурмувати місто окупанти не наважуються, тому що гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків'ян", – констатували українські військові.