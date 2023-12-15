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Київстар запрацював, але проблеми ще не закінчилися: відомі подробиці

Анна Ярославська
15 грудня 2023, 12:37
В даний час понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території в робочому стані.
Київстар, жінка з телефоном
Київстар стабілізував зв'язок у столиці України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Український оператор мобільного зв'язку Київстар стабілізував зв'язок у Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу.

"Мережа Київстар відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки", - пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

За минулу добу фахівці компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок у Києві.

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В даний час понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території в робочому стані.

Абонентам доступний голосовий зв'язок, зокрема в міжнародному роумінгу, а також послуги "Домашнього Інтернету".

Також фахівці компанії з учорашнього дня проводять відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема, на Заході України.

"Технічні роботи проходять поступово, з дотриманням всіх вимог безпеки", - повідомили в пресслужбі Київстар.

Проблеми ще не закінчилися

Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв'язку.

"Якщо SIM-карта не реєструється в мережі, спробуйте перезавантажити телефон або включити та відключити "авіарежим", - додали в компанії.

Хакерська атака на Київстар

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.

Користувачі Київстару залишилися без зв'язку. Скористатися національним роумінгом вони не могли, оскільки мережа не могла передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Персональні дані абонентів Київстару не потрапили до рук зловмисників. Системи, де зберігаються такі дані, не постраждали від хакерських атак. Інформація про нібито знищення комп'ютерів і серверів не відповідає дійсності. Про це заявила прессекретар компанії Ірина Леличенко.

СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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