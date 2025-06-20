Київстар закриває одразу декілька тарифів: що потрібно зробити до 24 червня

Для користувачів тарифів умови залишаться незмінними.

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Київстар закриває деякі тарифи / колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Коротко:

Київстар закриває 9 своїх тарифів

Їх ще можна підключити до 24 червня

25 червня Київстар запустить лінійку нових тарифів

Мобільний оператор Київстар анонсував закриття низки своїх тарифів. Однак, недоступними вони стануть лише для підключення. Чинні абоненти зможуть і далі користуватися цими пропозиціями. Про це повідомляється на сайті Київстар.

Відомо, що закриття деяких тарифів призначено на 25 червня і стосуватиметься як тарифів передоплати, так і контрактних. Водночас, можливість перейти на тарифи, які будуть закриті, зберігається до 24 червня.

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"З 25 червня 2025 року закриваються для підключення деякі тарифи контракту та передплати, включно з тарифами Все разом. Якщо ви вже користуєтесь одним із них, умови для вас залишаться незмінними, а тариф діятиме й далі", – йдеться в повідомленні.

Які тарифи Київстар закриває для підключення:

LOVE UA Світло;

LOVE UA Сила;

LOVE UA Магніт Контракт;

LOVE UA Світло Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Успіх Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Наснага;

ВСЕ РАЗОМ Сила;

ВСЕ РАЗОМ Міць.

Варто додати, що незабаром Київстар запустить лінійку нових тарифів. Що про них відомо:

Вони називатимуться "Все разом".

Будуть доступні як для передоплати, так і контракту.

Умови нових тарифів будуть опубліковані 25 червня.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше оператор мобільного зв'язку Київстар оновлював умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.

Мобільний оператор lifecell з 11 червня підвищив вартість базових тарифів на здійснення міжнародних дзвінків і SMS. Зокрема, вартість одного міжнародного SMS збільшено відразу вдвічі – з 5 до 10 грн.

Водночас, ще один мобільний оператор повідомляв, що абоненти передплати та контракту зможуть безкоштовно телефонувати на один вибраний номер Київстар, навіть якщо їхній тариф не оплачений. Це означає, що зв’язок буде доступний незалежно від балансу.

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Що відомо про Київстар? ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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