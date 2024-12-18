Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведе

Україна вже розробила свої далекобійні ракети, які можуть долетіти до Кремля і далі.

https://glavred.net/article/udari-zsu-vglib-rf-za-yakih-umov-tramp-mozhe-skasuvati-dozvoli-i-do-chogo-ce-prizvede-10623467.html Посилання скопійоване

Чи може Трамп скасувати рішення про удари вглиб РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головні тези Сотника:

Чи зможе Трамп скасувати дозвіл на удари вглиб РФ

Україна вже розробила свої далекобійні ракети

На сайті Главред відбувся чат із головним редактором каналу Sotnik-TV, журналістом, письменником і публіцистом Олександром Сотником. Експерт розповів, чи може Трамп скасувати дозволи на удари вглиб Росії або зняти введені проти неї санкції.

"Якщо Трамп знімає санкції, йому ж гірше. Усьому Заходу буде гірше. Тоді європейські політики просто повинні плюнути в це клоччя і сказати: "Ти що твориш! Це наш континент, і тут, на нашому континенті, завівся хуліган. Ти його заохочуєш? Заохочуєш розперезаного хулігана і вбивцю?", - додав Сотник.

Він також вважає, що Трамп не зніме санкції з Росії.

"Що стосується далекобійних ракет, то, якщо в Німеччині прийде до влади Мерц, він дозволить Україні використовувати проти Росії ракети Taurus, навіть якщо не буде Storm Shadow, тому що в них є американські складові", - зазначив Сотник.

Крім того, Сотник повідомив, що Україна вже розробила свої далекобійні ракети, які можуть долетіти, умовно кажучи, до Кремля і далі, у бік Сибіру.

"Тому мені здається, що Україні зараз не треба озиратися на те, що скаже Трамп. Їй потрібно самій готуватися і розробляти далекобійну зброю, якою можна буде бити по морді маніяка", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у РФ поскаржилися на масований наліт БПЛА. У країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи чули в кількох областях. У міноборони РФ повідомили, що РФ "перехопила і знищила" 29 БПЛА.

Українські дрони атакували нафтобазу в російському Орлі. Місцеві жителі повідомляли, що після перших вибухів у Північному районі міста у бік нафтобази поїхали рятувальні авто, а у небі почали працювати гелікоптери. Стало відомо, що горить щонайменше один резервуар.

Крим здригнувся від масштабних вибухів. Стало відомо, що під Євпаторією, пролунали вибухи. У небо піднявся високий стовп білого диму. Ймовірно, поцілили в зенітний ракетний комплекс С-400. Пропагандисти запевняють, що це лише "знищення боєприпасів".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред