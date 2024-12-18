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Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведе

Юлія Закрепа
18 грудня 2024, 17:30оновлено 18 грудня, 18:17
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Україна вже розробила свої далекобійні ракети, які можуть долетіти до Кремля і далі.
Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведе
Чи може Трамп скасувати рішення про удари вглиб РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головні тези Сотника:

  • Чи зможе Трамп скасувати дозвіл на удари вглиб РФ
  • Україна вже розробила свої далекобійні ракети

На сайті Главред відбувся чат із головним редактором каналу Sotnik-TV, журналістом, письменником і публіцистом Олександром Сотником. Експерт розповів, чи може Трамп скасувати дозволи на удари вглиб Росії або зняти введені проти неї санкції.

"Якщо Трамп знімає санкції, йому ж гірше. Усьому Заходу буде гірше. Тоді європейські політики просто повинні плюнути в це клоччя і сказати: "Ти що твориш! Це наш континент, і тут, на нашому континенті, завівся хуліган. Ти його заохочуєш? Заохочуєш розперезаного хулігана і вбивцю?", - додав Сотник.

Він також вважає, що Трамп не зніме санкції з Росії.

"Що стосується далекобійних ракет, то, якщо в Німеччині прийде до влади Мерц, він дозволить Україні використовувати проти Росії ракети Taurus, навіть якщо не буде Storm Shadow, тому що в них є американські складові", - зазначив Сотник.

Крім того, Сотник повідомив, що Україна вже розробила свої далекобійні ракети, які можуть долетіти, умовно кажучи, до Кремля і далі, у бік Сибіру.

"Тому мені здається, що Україні зараз не треба озиратися на те, що скаже Трамп. Їй потрібно самій готуватися і розробляти далекобійну зброю, якою можна буде бити по морді маніяка", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у РФ поскаржилися на масований наліт БПЛА. У країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи чули в кількох областях. У міноборони РФ повідомили, що РФ "перехопила і знищила" 29 БПЛА.

Українські дрони атакували нафтобазу в російському Орлі. Місцеві жителі повідомляли, що після перших вибухів у Північному районі міста у бік нафтобази поїхали рятувальні авто, а у небі почали працювати гелікоптери. Стало відомо, що горить щонайменше один резервуар.

Крим здригнувся від масштабних вибухів. Стало відомо, що під Євпаторією, пролунали вибухи. У небо піднявся високий стовп білого диму. Ймовірно, поцілили в зенітний ракетний комплекс С-400. Пропагандисти запевняють, що це лише "знищення боєприпасів".

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