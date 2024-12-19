'Він хитрий': експерт пояснив, чи можливий ядерний удар - що задумав Лукашенко

Якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, з військової точки зору, він багато не отримає.

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Експерт пояснив. чи поведеться Лукашенко на ядерну провокацію Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Що сказав Ейдман:

Якби Путін розширив війну на інші країни - по ньому могли б вдарити ядеркою

Кремль може втратити партнерів, застосувавши ядерну зброю в Україні

Лукашенку вплутуватися у війну не потрібно - лише шантажувати

Не так давно, окрім Росії, брязкати ядерною зброєю почала також і Білорусь. До прикладу, Лукашенко почав вихвалятися Орєшніком на білоруській території, а також розповідав про отримання кількох десятків ядерних боєголовок.

Чи можливий ядерний виток у цій війні відповів соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

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"Ядерний виток був би можливий, якби Путін, не дай Боже, пройшов би Україну і пішов далі, на ті самі країни Балтії. Тоді, можливо, по ньому шарахнули б ядерною зброєю. Сам Путін – боягуз, а тому ніколи ядерну зброю не застосує", - вважає експерт.

Крім того, на думку Ігоря Ейдмана, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, з військової точки зору, він багато не отримає.

"Але це була б світова гуманітарна катастрофа, і в цьому разі від Росії відмовилися б усі, включно з тими, хто зараз з нею торгує. Наприклад, Індія, яка сьогодні є головним експортером російської нафти, і навіть Китай. Ніхто Путіну не дозволить застосувати ядерну зброю. Його партнери не дозволять йому кидатися ядерними бомбами. Тому він, до речі, і почав розкручувати бренд Орешник – мабуть, Путіну вже не дозволяють навіть погрожувати ядерною зброєю", - говорить Ейдман.

Ба більше, також соціолог переконаний, що сам Лукашенко – досить практична людина, на відміну від Путіна.

Типи ядерної зброї / Инфографика Главреда

"Звичайно, він військовий злочинець і огидний кривавий диктатор, але не параноїк. Він – типовий диктатор, Габріель Гарсія Маркес описував таких. Лукашенко хотів перетворити всю країну на свій колгосп, де він буде головою, який буде всіх шикувати. Зрозуміло, що білорусам це не сподобалося. А коли це сталося, Лукашенко їх почав жорстоко кошмарити", - каже експерт.

Але при цьому, як звертає увагу Ігор Ейдман, ні в яку війну Лукашенко не лізе, хоч Путін його давно намагався втягнути в неї.

"Лукашенко хитрий: вплутуватися у війну йому не потрібно, а погрожувати – так, тому що він боїться, що на нього нападуть. Лукашенко боїться, що Захід розправиться і з ним, як із явним алергеном для Євросоюзу, коли Росія ослабне", - говорить публіцист.

Загроза ядерної ескалації - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна. За словами очільника держави, світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ.

За даними Sky News, Москва розглядає новий небезпечний план. Росія готова відновити ядерні випробування вперше з радянських часів.

Своєю чергою експерт Максим Розумний також оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по Україні. На його думку, немає прямого зв'язку між дозволом США бити ракетами ATACMS по Росії і застосуванням ядерної зброї в цій війні.

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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