"Кожен день буде важчим за попередній": військовий дав прогноз на 2024 рік

Поточний рік буде нелегким, але Україна може пройти його і має змогу вийти переможницею у цій війні.

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Кожен день буде важким, але ми маємо змогу вийти переможцями, зазначаэ військовий/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

2024 рік буде нелегким, але Україна може пройти його переможцем. Проте ні ми, ні російські окупанти не стоїмо на місці, тому кожен день на війні буде важчим за попередні.

Про це сказав командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" на позивний "Чіча" в інтерв’ю TSN.UA. Він зазначив, що російські загарбники втрачають багато особового складу, і в окупантів немає просування вперед.

"Російська Федерація робить висновки зі своїх операцій – вдалих або невдалих. Вони постійно вдосконалюються. Але ми йдемо на крок попереду, в деяких аспектах на декілька кроків, і нам не треба зупинятися. Бо якщо наш ворог буде постійно просуватися в питаннях покращення своїх військових здібностей, то нам буде дуже важко", – зазначив командир штурмової роти. відео дня

За словами військового, 2024 рік буде нелегким, але ми можемо його пройти, і при цьому є шанси, що можемо вийти переможцями.

У той же час він зазначив, що на війні кожен день може бути важчим за попередній.

"Тому що ні ми, ні наш противник не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед. Тому так, кожен день буде важким, але ми маємо змогу вийти переможцем", – зазначив військовий.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили техніку під Бахмутом – промерзання ґрунту йде на користь ворогу. Війська Росії на Бахмутському напрямку перестали штурмувати Сили оборони України невеликими піхотними групами, вони змінили тактику.

Екс-командир роти легендарної 47 ОМБр висловився про контрнаступ. Він заявив, що росіяни свого часу "дуже добре прорахували напрямок удару", а Україні відправили БМП Бредлі без активної броні, що позначилося на успішності атак.

Нагадаємо, раніше начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний Тавр) зазначав, що у 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись. Водночас в експертних колах до таких прогнозів ставляться дуже скептично – у Росії просто немає такого мобілізаційного ресурсу.

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