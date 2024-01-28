УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

Яна Ставська
28 січня 2024, 14:20оновлено 28 січня, 14:57
Водночас в експертних колах до таких прогнозів ставляться дуже скептично - у Росії просто немає такого мобілізаційного ресурсу.
У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича
Кротевич не вважає, що 2024 - стане роком військового прориву / Колаж Главреда. Фото: скріншот Гордон, прес-служба Кремля, Міноборони Білорусі

Російські окупанти можуть вдатися до чергової спроби наступу на Київ, залучивши до бойових дій у 2024 році білоруську армію, розповів в інтервʼю Дмитру Гордону начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний Тавр).

Зокрема, боєць зауважив, що не бачить у 2024 році якихось передумов військових проривів ні з боку Росії, ні з боку України. Водночас зросла загроза участі військ Лукашенка.

"Те, що я бачу, - що Російська Федерація може зробити повторний наступ із напрямку кордону Росії: там, у Чернігівській, Сумській і так далі – і з напрямку території Білорусі. Це вступ білоруської армії у цю війну. Ось такі, не дуже гарні, передумови я бачу", - висловився Кротевич.

відео дня

За словами "азовця", ця війна більше залежить від українців, ніж від Росії. І зупинятися на домовленостях з Росією не можна.

"Подобається вам це чи ні - це погано. Тому що ми не виживемо просто. Мар'їнка - прекрасне місто: зелене, квітуче, з каштанами... Його не існує. Вони так "звільняють", зрозумійте це. І якщо ви думаєте, що якщо ми домовимося... Наприклад, умовно, робимо так, що Росія захоплює Україну - і все: війна закінчується... Ні, сюди загонять усіх бурятів - не знаю, - кадировців, ще когось. І просто уявіть собі, що вони будуть робити. А взагалі згадайте, що радянські війська робили в Берліні, коли виграли війну Другу світову. Можна почитати мемуари", - пояснив Кротевич.

Що кажуть військові аналітики

Політично-військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що інформація про готовність РФ піти з напрямку Білорусі "не відповідає дійсності", оскільки у Республіці не фіксується формування ударного загарбницького угрупування.

Він, зокрема, нагадав про участь у наступі на Київ 2022 року 40 російських бригад, переважно з висококваліфікованих військовослужбовців й елітних підрозділів. На формування такого "кулаку" Росії, на думку Коваленка, знадобилося до десяти років. Але навіть з такою кількістю окупантів РФ не вдалося захопити Київ.

"Отже, ресурс для загарбання Києва російським військам потрібен значно більший", - написав Коваленко.

Експерт підкреслив, що для забезпечення успіху росіянам треба зібрати на "білоруському напрямку" до 120 тисяч осіб. Але навіть ця кількість не дозволить РФ повністю охопити Київську і, приміром, Чернігівську області. Наразі такого мобілізаційного ресурсу у країни-агресори немає, переконаний Коваленко.

Ситуація на фронті

Наразі російські окупанти проводять активні наступальні дії на сході України. Зокрема, військові та аналітики фіксують постійне просування загарбників.

Путін скористався ситуацією, коли західна допомога Україні опинилась під загрозою зриву, щоб остаточно загарбати Донецьку й Луганську області. Тоді як Україна - в умовах дефіциту снарядів - перейшла до нової стратегії. Її на Заході розцінюють як "революцію".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Азов російські військові Олександр Лукашенко російські війська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:20 Україна
Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:18 Синоптик
Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

12:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:30

Кума Костянтина Меладзе вперше висловилася про нього під час війни

14:22

"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

14:20

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:18

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:09

Будуть білішими за білий: 2 перевірені способи відіпрати шнурки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:04

Гороскоп Таро з 29 січня до 4 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

13:21

У Росії масово горять військкомати: у Британській розвідці пояснили, що відбувається

12:56

Церковне свято 29 січня: йти в гості сьогодні - не найкраща ідея

12:53

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

Реклама
12:33

"Ми всі робимо помилки": Потап публічно вибачився перед Настею Каменських

11:31

Китайський гороскоп на 29 січня: Коза - чекайте конфлікт, Кабан - говоріть правду

11:31

Окупанти змінили техніку під Бахмутом: промерзання ґрунту йде на користь ворогу

11:27

"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалуВідео

11:24

За місяць - 100 одиниць: скільки ракет РФ приготувала для обстрілів - Ігнат

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року

10:39

В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

10:33

Цей рецепт старовинних українських налисників з яблуками та маком здивує всю сім'ю

10:17

Гороскоп на тиждень з 29 по 4 лютого: Раки - побалуйте себе, Діви - приділіть час рідним

10:15

"Україна могла б перемогти у війні швидше": у ВМС назвали головну умову

09:16

Гороскоп на завтра 29 січня 2024: Дівам - проблеми зі шкірою, Водоліям повернуть борги

Реклама
09:11

ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря: деталі

08:31

РФ запустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів: збити вдалося не все, є влучання

07:40

Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння – ЗМІ

06:55

Лише одиниці знайдуть краба серед троянд за 8 секунд: складна оптична ілюзія

06:41

З росіянами можна не тільки воювати, а й перемагати їхПогляд

04:38

Як позбутися тертя дверей і подряпин на підлозі: 5 дієвих рішень

03:42

Це може "вбити" ваші вазони взимку: експерт вказав на популярну помилку

02:30

Як красиво підписати фото в Інстаграм: геніальна ідея приголомшить досвідченого блогера

01:52

Дипломат пояснив, чому Захід не ліквідує Путіна на тлі ризику війни з РФ

27 січня, субота
23:55

"Війна - це бізнес": німецька політикиня "вибухнула" цінічними заявами

23:17

"Ми уже на дні. Далі падати немає куди" — Максим Бахматов про Київ і корупційний клондайк в інтерв’ю Наталії Мосейчук

22:29

Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

22:01

Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

21:31

"Ресурсів немає": експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті

21:13

Пилосос більше не потрібен: найлегший спосіб прибрати шерсть із килима, лайфхак

20:40

"Цілком можуть боронити країну": нардеп зізнався, чи мобілізовуватимуть жінок в ЗСУ

20:22

Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

19:38

Катастрофа Іл-76 у Росії: Буданов розкрив несподіваний нюанс

19:27

Покриття має значення: як обрати між мармуровим та гранітним посудом

19:07

Місячний календар на 28 січня: чому у цей день варто вставати з ліжка раніше

Реклама
19:00

Кілька дивних моментів і спостережень з приводу Іл-76Погляд

18:55

Бої на кордоні із Харківською областю: росіяни обрали 3 напрямки для наступу

18:42

"Україні потрібні ресурси": військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ

18:41

"Махровий кандидат": в ОП назвали, хто стоїть за "опозиційним" суперником Путіна

18:05

Про це знають одиниці: для чого насправді потрібен отвір на ручці пилососа

17:54

Україна поверне контроль над небом: Кулеба назвав головні умови та терміни

17:44

"Вистояла б сто років": Україна матиме всі засоби для перемоги у 2024 році - Чех

17:14

Як почистити пуховик у домашніх умовах без прання: найпростіший спосіб

17:00

"Колони горять": боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці

16:56

Українці отримають надбавки до пенсій: кому і на скільки підвищать виплати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти