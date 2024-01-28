У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

Водночас в експертних колах до таких прогнозів ставляться дуже скептично - у Росії просто немає такого мобілізаційного ресурсу.

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Кротевич не вважає, що 2024 - стане роком військового прориву / Колаж Главреда. Фото: скріншот Гордон, прес-служба Кремля, Міноборони Білорусі

Російські окупанти можуть вдатися до чергової спроби наступу на Київ, залучивши до бойових дій у 2024 році білоруську армію, розповів в інтервʼю Дмитру Гордону начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний Тавр).

Зокрема, боєць зауважив, що не бачить у 2024 році якихось передумов військових проривів ні з боку Росії, ні з боку України. Водночас зросла загроза участі військ Лукашенка.

"Те, що я бачу, - що Російська Федерація може зробити повторний наступ із напрямку кордону Росії: там, у Чернігівській, Сумській і так далі – і з напрямку території Білорусі. Це вступ білоруської армії у цю війну. Ось такі, не дуже гарні, передумови я бачу", - висловився Кротевич. відео дня

За словами "азовця", ця війна більше залежить від українців, ніж від Росії. І зупинятися на домовленостях з Росією не можна.

"Подобається вам це чи ні - це погано. Тому що ми не виживемо просто. Мар'їнка - прекрасне місто: зелене, квітуче, з каштанами... Його не існує. Вони так "звільняють", зрозумійте це. І якщо ви думаєте, що якщо ми домовимося... Наприклад, умовно, робимо так, що Росія захоплює Україну - і все: війна закінчується... Ні, сюди загонять усіх бурятів - не знаю, - кадировців, ще когось. І просто уявіть собі, що вони будуть робити. А взагалі згадайте, що радянські війська робили в Берліні, коли виграли війну Другу світову. Можна почитати мемуари", - пояснив Кротевич.

Що кажуть військові аналітики

Політично-військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що інформація про готовність РФ піти з напрямку Білорусі "не відповідає дійсності", оскільки у Республіці не фіксується формування ударного загарбницького угрупування.

Він, зокрема, нагадав про участь у наступі на Київ 2022 року 40 російських бригад, переважно з висококваліфікованих військовослужбовців й елітних підрозділів. На формування такого "кулаку" Росії, на думку Коваленка, знадобилося до десяти років. Але навіть з такою кількістю окупантів РФ не вдалося захопити Київ.

"Отже, ресурс для загарбання Києва російським військам потрібен значно більший", - написав Коваленко.

Експерт підкреслив, що для забезпечення успіху росіянам треба зібрати на "білоруському напрямку" до 120 тисяч осіб. Але навіть ця кількість не дозволить РФ повністю охопити Київську і, приміром, Чернігівську області. Наразі такого мобілізаційного ресурсу у країни-агресори немає, переконаний Коваленко.

Ситуація на фронті

Наразі російські окупанти проводять активні наступальні дії на сході України. Зокрема, військові та аналітики фіксують постійне просування загарбників.

Путін скористався ситуацією, коли західна допомога Україні опинилась під загрозою зриву, щоб остаточно загарбати Донецьку й Луганську області. Тоді як Україна - в умовах дефіциту снарядів - перейшла до нової стратегії. Її на Заході розцінюють як "революцію".

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