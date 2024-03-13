Путін відреагував на вступ Фінляндії до НАТО та пригрозив 'ураженням'

Вступ країни до НАТО Володимир Путін назвав "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії.

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РФ погрожує системами ураження біля кордону з Фінляндією / колаж: Главред, фото: pexels, Міноборони РФ

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін заявив, що йому незрозуміла рішення сусідньої Фінляндії стати членом НАТО та навіть пригрозив встановити на кордоні російські системи ураження.

Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини". Мовляв, саме тому він "не розуміє", чому у Гельсінкі після початку повномасштабної війни проти України вирішили позбутися нейтралітету та взяли курс на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", - висловився Путін в інтерв'ю російським пропагандистам. відео дня

Вступ країни до НАТО він назвав "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії. Тому диктатор пригрозив посиленням кордону між двома країнами.

"У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться", - заявив російський президент.

Нагадаємо, що у Росії вибухнули погрозою на адресу Фінляндії. Росія посилила агресивну риторику на адресу Фінляндії, яка рішуче вступила до НАТО на тлі розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України.

ФСБ натовпами шле мігрантів до кордону з Фінляндією. Російська ФСБ контролює потік нелегальних мігрантів, які шукають притулок в Євросоюзі і навмисно його направляє до фінського кордону. Контроль за трафіком мігрантів починається, як тільки біженці прилітають до Росії.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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