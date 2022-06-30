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Прогноз сумний: в МВС озвучили строки контрнаступу ЗСУ

30 червня 2022, 02:07

Україні не вистачає двох складових, щоб піти в успішний контрнаступ проти ворога.

украинские военные, ВСУ
В МВС озвучили строки контрнаступу ЗСУ/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Для успішного контрнаступу проти російських окупантів Збройним силам Україні потрібні дві складові – достатня кількість авіації та артилерії. Проте якраз і одного, й іншого нам не вистачає.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, пише "Обозреватель". За словами Андрусіва, прогнози про можливість звільнити окуповані території України до кінця цього літа необґрунтовані.

"Це необґрунтовані заяви. На жаль, я не бачу перспектив наших потужних контрнаступів. У нас можуть бути успішні контрудари, якісь прориви. Тому що успішний контрнаступ ґрунтується на двох складових: авіація й артилерія. А з цим у нас, на жаль, не все так добре, як нам обіцяли", – зазначив радник очільника МВС.

Проте до кінця літа українські військові мають можливість повністю зупинити просування противника, зазначає Андрусів.

Також він наголосив, що у Слов’янську найближчим часом може погіршитися ситуація, тому місцевим мешканцям краще евакуюватися. За словами радника голови МВС, окупанти навряд чи найближчим часом зможуть взяти місто чи оточити його, проте вони швидше за все збільшать потужність обстрілів.

Раніше повідомлялося, що Україні передадуть ще 12 самохідних артилерійських установок. Шість із них надасть Франція – це будуть САУ Caesar. Також Україна отримає ще шість САУ Panzerhaubitze 2000 – по три від Німеччини та Нідерландів.

Також стало відомо, що Норвегія передасть Україні три ракетні системи MLRS M270. Відповідне рішення вже погодили. Країна співпрацюватиме з Великобританією.

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