Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУ

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Збройні Сили України увійшли до захопленого раніше російськими окупантами Тростянця Сумської області.

Триває звільнення міста від загарбників, йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

При цьому українські військові опублікували фото з міста. На кадрах видно залишки розбитої техніки окупантів, а також значні пошкодження в місті.

Підкреслюється, що незабаром місто Тростянець буде остаточно очищене від залишків російських окупантів.

"Українське Сафарі 2.0" в Тростянці Сумської області йде за планом, фінальної його частини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на позиції російських окупантів на деяких напрямках.

Він підкреслив, що завдяки зусиллям ЗСУ ситуація на фронті стабілізувалася.

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