В Україні розглядають можливість дзеркальної атаки, якщо Росія завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-smozhet-nanesti-otvetnyy-udar-v-sluchae-atak-na-energetiku-10515877.html Посилання скопійоване

Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику / колаж: Главред, фото: pexels, 14 ОМБ

Відповідні удари за атаку на енергооб'єкти взимку можуть бути нанесені по російській нафтогазовій інфраструктурі. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр стверджує, що з падінням температури повітря Росія з великою ймовірністю посилить інтенсивність ударів і такий підхід був би справедливим, якби Україна відповідала атаками на енергетичну інфраструктуру.

У відповідь на питання про те, чи можуть анонсовані Зеленським удари у відповідь включати в себе атаки на нафтогазові об'єкти, Галущенко сказав:

відео дня

Це було б тільки справедливо.

При цьому, він заперечує той факт, що такий стан справ може привести до стрибка цін і потрясінь на світовому ринку.

Галущенко переконаний, що в світі і інші виробники можуть заповнити поставки палива, тому можливі удари у відповідь по енергоструктурі Росії не стали б настільки критичними.

Я маю на увазі, що це паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ впорається, - додав Галущенко.

Однак також міністр акцентував увагу на тому, що він не є військовослужбовцем і можливі цілі енергетичних операцій на території Росії під час зустрічі з представниками уряду США не обговорював.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, окупанти агресора Росії взимку можуть знову повторити акти енергетичного терору, але вже у великих масштабах. Україні потрібно захистити свої міста, енергоінфраструктуру і коридори в Чорному морі, щоб вистояти в битві і здобути перемогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Однак, енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили і систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетики є обстріли окупантів і в країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.