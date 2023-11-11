Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику

Відповідні удари за атаку на енергооб'єкти взимку можуть бути нанесені по російській нафтогазовій інфраструктурі. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Міністр стверджує, що з падінням температури повітря Росія з великою ймовірністю посилить інтенсивність ударів і такий підхід був би справедливим, якби Україна відповідала атаками на енергетичну інфраструктуру.
У відповідь на питання про те, чи можуть анонсовані Зеленським удари у відповідь включати в себе атаки на нафтогазові об'єкти, Галущенко сказав:
Це було б тільки справедливо.
При цьому, він заперечує той факт, що такий стан справ може привести до стрибка цін і потрясінь на світовому ринку.
Галущенко переконаний, що в світі і інші виробники можуть заповнити поставки палива, тому можливі удари у відповідь по енергоструктурі Росії не стали б настільки критичними.
Я маю на увазі, що це паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ впорається, - додав Галущенко.
Однак також міністр акцентував увагу на тому, що він не є військовослужбовцем і можливі цілі енергетичних операцій на території Росії під час зустрічі з представниками уряду США не обговорював.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, окупанти агресора Росії взимку можуть знову повторити акти енергетичного терору, але вже у великих масштабах. Україні потрібно захистити свої міста, енергоінфраструктуру і коридори в Чорному морі, щоб вистояти в битві і здобути перемогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Однак, енергетична система України повністю готова до зими, вперше зробили і систему захисту від ракетних атак агресора Росії. Єдиною загрозою енергетики є обстріли окупантів і в країні можливі блекаути, але вони будуть короткочасними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Інші новини:
- Окупанти випустили балістику, спрацювала ППО: у ЗСУ розповіли про атаку по Києву
- РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером": у КДВА розкрили подробиці
- Мирні переговори з РФ і територіальні поступки: Єрмак зробив заяву