РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером": у КМВА розкрили подробиці

Після паузи в 52 дні російські окупанти відновили ракетні атаки по Києву. Після нічної атаки дронів РФ спробувала завдати по столиці України ракетний удар.
"Приблизно о 8:00 у бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер", - повідомив начальник Київської міської військової адміністарції Сергій Попко.
За його словами, до Києва ракета не долетіла - сили і засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.
За попередньою інформацією, руйнувань і постраждалих немає.
Начальник Київської обласної військовї адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що минулої ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО.
Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинки. Зокрема, покрівлі, вибито вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.
Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
Повітряна атака РФ 11 листопада
У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Україну, випустивши 31 "Шахед" і три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" і С-300.
Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
На підступах до столиці збили всі дрони.
РФ атакувала Одеську область ракетами, після чого окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed. Дніпропетровська область була атакована дронами-камікадзе. Внаслідокт атак російських загарбників є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.
Вранці 11 листопада в Києві також прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.
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