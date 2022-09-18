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"Чітко розуміємо, що робимо": спецоперація ЗСУ зі звільнення Харківщини вкладається в плани – Зеленський

18 вересня 2022, 08:11

Українські воїни у процесі контрнаступу в регіоні чітко виконують поставлені завдання, які були розроблені заздалегідь.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Спецоперація ЗСУ зі звільнення Харківщини вкладається в плани, заявив Володимир Зеленський/ Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Спецоперація зі звільнення Харківської області, яку виконали українські військові, вклалася у терміни, на які її було розраховано.

Українські воїни під час контрнаступу виконували розроблені заздалегідь завдання. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Відео інтерв’ю глава держави оприлюднив на своїй сторінці у Telegram-каналі.

"Ми чітко розуміємо, що ми робимо. Військові виконують задачі, які до цього були розроблені. Перша операція була виконана абсолютно в ті терміни, на які ми всі розраховували", – зазначив президент.

У той же час він наголосив, що не готовий розголошувати якісь деталі наступу українських військ.

Зеленський зазначив, що українським воїнам допомогла досягнути успіху зокрема й інформаційна тиша. Завдяки їй вони мали можливість підготуватися і влаштувати для окупантів "сюрприз".

"Я вважаю, що ми повинні діяти за такою самою тактикою, а хвалитися будемо, напевно, як встановимо весь наш контроль впродовж усього кордону. Це остаточна мета", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський вперше висловився щодо ударів по позиціях росіян у Криму і назвав їх "роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях". Президент запевнив, що Україна використовує у війні виключно цивілізовані кроки, на відміну від ворожих військ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікою. Російські загарбники з допомогою баржі намагалися переправити на інший бік річки техніку, у результаті і вона, і супровідний персонал пішли на дно.

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