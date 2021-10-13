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Як підтвердити стаж, якщо втратив трудову: у Пенсійному фонді відповіли

13 октября 2021, 14:54

Без трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій відсутні необхідні записи, для підтвердження стажу приймаються кілька видів документів.

Трудова книжка
Трудова книжка / УНІАН

В Україні інформація про трудовий стаж, який громадяни країни придбали після 1 січня 2004 року, вже є в Пенсійному фонді в електронному вигляді. Але стаж, отриманий в більш ранні роки, можна підтвердити лише в паперових трудових книжках. Про це повідомили представники ПФУ. роз'яснили, що робити людині, яка втратила паперовий носій інформації про отриманий стаж.

При відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій відсутні необхідні записи, для підтвердження стажу приймаються:

  • довідки з підприємства( правонаступника), архівних установ з обов'язковим посиланням на первинні документи;
  • виписки з наказів;
  • особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
  • дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;
  • трудові договори та угоди;
  • інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

"У разі, коли документи про трудову діяльність не збереглося, стаж можна підтвердити на підставі показань не менше 2-х свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про свою роботу за період, за яким вони свідчать", - розповіли в Пенсійному фонді.

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Нагадаємо, раніше, в червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.

Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.

За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

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