Як підтвердити стаж, якщо втратив трудову: у Пенсійному фонді відповіли

Без трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій відсутні необхідні записи, для підтвердження стажу приймаються кілька видів документів.
В Україні інформація про трудовий стаж, який громадяни країни придбали після 1 січня 2004 року, вже є в Пенсійному фонді в електронному вигляді. Але стаж, отриманий в більш ранні роки, можна підтвердити лише в паперових трудових книжках. Про це повідомили представники ПФУ. роз'яснили, що робити людині, яка втратила паперовий носій інформації про отриманий стаж.
При відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій відсутні необхідні записи, для підтвердження стажу приймаються:
- довідки з підприємства( правонаступника), архівних установ з обов'язковим посиланням на первинні документи;
- виписки з наказів;
- особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
- дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб;
- трудові договори та угоди;
- інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
"У разі, коли документи про трудову діяльність не збереглося, стаж можна підтвердити на підставі показань не менше 2-х свідків, які знають заявника по спільній роботі на одному підприємстві і мають документи про свою роботу за період, за яким вони свідчать", - розповіли в Пенсійному фонді.
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Нагадаємо, раніше, в червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.
Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.
За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.
У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.
Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)