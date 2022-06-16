Як можна змусити Росію заплатити репарації Україні: дослідження The Guardian

Як можна змусити Росію заплатити репарації Україні:- The Guardian / ua.depositphotos.com/

Офіційний Київ і його західні союзники кажуть, що Кремль повинен заплатити репарації за той збиток, який заподіяли Україні її окупаційні війська. Але, як йдеться у звіті британського аналітичного центру Ceasefire, така риторика досі не підкріплюється дорожньою картою, укріпленою міжнародними законами, повідомляє закордонне авторитетне видання The Guardian.

"Суть ситуації в тому ‒ число російських солдатів або політиків, які можуть бути притягнуті до відповідальності, невелике. Норма про виплату державних репарацій чітко прописана в міжнародному праві, але на основні питання з приводу України і Росії тільки ще належить відповісти", – йдеться в матеріалі.

Як кажуть експерт, якщо колективний Захід не розробить для цього ніяких спеціальних механізмів, то Кремль буде вкрай складно змусити платити репарації.

"Юридичне зобов'язання по виплаті репарацій лягає на Росію, але само собою зрозуміло, що вона не буде платити сама по собі. Однак приклад ірано-американського трибуналу за позовами після кризи із заручниками в посольстві США, показує: підпадають під санкції активи можуть бути використані в якості важеля для забезпечення виплати репарацій, або ж в якості альтернативи – активи можуть бути використані для виплати репарацій безпосередньо", – говорить керівник директор Ceasefire Марк Латтімер.

В цілому, у звіті агентства є виключно невтішний висновок.

"На цей час ні Міжнародний кримінальний суд, ні Європейський суд з прав людини не в змозі присудити компенсацію в обсязі і масштабі, яких вимагає конфлікт в Україні", – говорять аналітики.

Вони радять, що заходу найкраще "викрутити Росії руки" - для того, щоб змусити її виплачувати репарації"добровільно". Найлегше, кажуть аналітики, це зробити, якщо пообіцяти Кремлю послабити зашморг санкцій у відповідь на виплату компенсацій.

"Оскільки сукупний ефект санкцій призводить до серйозного економічного спаду і, згідно з прогнозами банку Росії, до "років зворотної індустріалізації", є стимули до того, щоб сісти за стіл переговорів", – підсумували аналітики.

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Нагадаємо, раніше відома астролог і автор каналу Irina Astrology Horoscope говорила, що в листопаді і грудні 2022 року ситуація кардинально зміниться - Україна може повернути Крим і Донбас, почнуться виплати репарацій.

"І з цього часу ми будемо ставати на рейки: відбудовувати, піднімати економіку. Особливо хорошим для України буде літо 2023-го. Україна буде прийнята в ЄС і, можливо, її навіть приймуть в НАТО, незважаючи на можливі підписані домовленості. Ми будемо символом свободи в усьому світі. Тому що Україна за це боролася", - говорила астролог.

До того президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав жителів Росії вчити слово" репарація "і"контрибуція".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова" репарації "і"контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

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