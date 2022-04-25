"Як бойовики ІДІЛ": російські окупанти вимагають 5 тисяч євро від матері українського полоненого

Загарбники погрожують стратити українського захисника і зняти це на відео, якщо не отримають гроші вчасно.
Російські окупанти вимагають від матері полоненого захисника України заплатити 5 тисяч євро.
Вони надіслали матері відео з її сином, який служив у теробороні в Донецькій області, і зазначили, що якщо вона не заплатить всю суму до встановленого терміну, то наступним отримає відео зі стратою хлопця. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter, оприлюднивши відповідне відео з допитом російськими загарбниками українського полоненого.
"Це відео надіслали матері українського полоненого російські солдати. Вони вимагають €5000 до понеділка, інакше на наступному відео буде страта її сина. Російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. Росія має бути визнана державою-терористом", – наголосив Подоляк.
Як хлопець розповідає на відео, він потрапив у полон до ворогів 23 квітня. Він захищав Україну у лавах територіальної оборони у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України взяли в полон снайпера бойовиків "ДНР" з позивним Багіра. На її рахунку багато життів захисників України.
Також повідомлялося, що окупанти в Маріуполі взяли в полон екіпаж суховантажу Blue Star-1 під прапором Ліберії, на борту якого 18 українських моряків.
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