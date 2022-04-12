У Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на борту

У Маріуполі орки взяли в полон судно з моряками на борту / Facebook

Орки в Маріуполь продовжують безчинствувати - цього разу вони взяли в полон екіпаж суховантажу Blue Star-1 під прапором Ліберії, на борту якого 18 українських моряків, повідомляє в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, суховантаж зайшов до порту Маріуполя в кінці лютого. Судно відразу заблокували російські окупанти. Зв'язок з екіпажем зник 25 березня. Відомо, що через брак продуктів моряки були змушені перейти на дворазове харчування.

Денісова додала, що екіпаж судна окупанти взяли в полон. Моряків, у тому числі 18 українців, вивезли в захоплений Донецьк.

За її словами, на сьогоднішній день в полоні у окупантів знаходиться близько 200 моряків з суден, які заблоковані загарбниками в порту Маріуполя.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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