Кадирівці увірвалися в будинок і розстріляли всіх: подробиці дикого вбивства у Волновасі

Кадирівці вбили всю сім'ю - ті якраз зібралися разом на сімейне свято.

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Серед загиблих є діти / Колаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанського, скріншот

В окупованій Волновасі російські загарбники увірвалися в будинок українців і розстріляли усіх присутніх на святі. Всього вбито 9 осіб.

Окупаційна російська "влада" вже заявила про порушення "справи". Щоправда, у своєму повідомленні колаборанти замовчують, що вбивцями виявилися російські військові. У зведенні "правоохоронних органів" тільки фігурують виявлені на тілах загиблих "вогнепальні поранення".

Як пише журналіст Денис Казанський, серед розстріляних окупантами українців опинилася ціла родина. Крім того, з-поміж убитих є дві маленькі дитини.

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"Місцева мешканка Наталія Горкун відзначала день народження. Напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадирівцями, які намагалися віджати його будинок. Кадирівці вирішили помститися. Увірвалися просто у розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто на ньому був присутній, включаючи маленьких дітей", - повідомляє Казанський.

Як писав Главред, окупантам сильно дістається на фронті. Наприклад, не так давно в Бердянську було ліквідовано велику кількість вертольотів на території Бердянського аеропорту.

Почастішали випадки, коли росіяни розстрілюють один одного. Заради підтримки "дисципліни" в армії противник вже рік "двохсотить" особовий склад на Запорізькому напрямку.

Давно відомо, що противник вчиняє військові злочини проти цивільних на окупованих територіях - громадян можуть розстріляти за будь-які "проступки". До слова, так сталося з цілою групою ромів, які продали російським військовим нібито неякісне спиртне.

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