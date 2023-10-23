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Розстріляли своїх і кинули: стало відомо про нові проблеми росіян на Запоріжжі

Юрій Берендій
23 жовтня 2023, 15:10
Ворог не відмовляється від спроб утримати тимчасово окуповану Запорізьку область. Протягом останнього тижня на цьому напрямку в окупантів виникали проблеми.
Солдаты
Стало відомо про нові проблеми росіян на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, https://facebook.com/Mikokuk

Протягом останнього тижня стало помітно, що російським військовим на Запорізькому напрямку стає все гірше. Кожного дня у них "щось стається", причому не лише в прифронтових містах, таких як Молочанськ і Токмак, але й у містах, які раніше розглядалися ворогом як глибокий тил, таких як Мелітополь і Бердянськ. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"У Бердянську було ліквідовано велику кількість гелікоптерів на території Бердянського аеропорту. У Мелітополі було ліквідовано склад залізничний, який вивозив із території Запорізької області вкрадене зерно, з Дніпрорудної — вкрадену руду. А привозив він боєприпаси, важке озброєння та особовий склад "гарматного м’яса". Завдяки цьому було зупинено логістику на кілька днів ворожу", — повідомив Федоров.

Федоров також додав, що попри великі втрати, росіяни продовжують поповнювати свої запаси в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

відео дня

"Так, з боку Маріуполя, Бердянська останні дні йдуть нові й нові великі колони техніки. Вони абсолютно змішані, починаючи від інженерної техніки, яка йде для підготовки оборонних споруд, продовжуючи тими самими танками, ракетними видами техніки. Ворог не залишає надії утримати тимчасово окуповану Запорізьку область", — наголосив гість ефіру.

Федоров повідомив, що багато окупантів виступають проти війни в Україні, в них абсолютно немає мотивації.

"Минулого тижня солдат у Мелітополі викинувся з багатоповерхівки. Також знайшли чотирьох російських військових неподалік Молочанська, які були просто розстріляні у посадці. Вони намагалися втекти, але їм не дали цього зробити — розстріляли просто у посадці та залишили. Також ми знаємо, що посеред Мелітополя озброєні солдати вкрай часто лаються між собою, їх забирає "поліція" і везе у невідомому напрямку", — розповів мелітопольський міський голова.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ промацують можливості створення плацдарму, заявив ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Також, українські підрозділи на Токмацькому напрямку просунулися вперед за звільнене раніше Роботине Запорізької області та розширюють ділянку вклинення у першу позицію головної лінії оборони ворога на північний захід від Вербового. Як розповідають бійці 65-ї механізованої бригади, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції біля Роботиного.

При цьому, як повідомив військовий експерт Костянтин Машовець, на Токмацькому напрямку українським військам вдалося відтіснити супротивника від західної околиці Роботиного Запорізької області, яке ворог постійно атакував, намагаючись "розрядити ситуацію" для себе в напрямку Новопрокопівки. При цьому в районі Новопокровки підрозділи 108 десантно-штурмового полку РФ продовжували спроби пробитися в бік Малої Токмачки.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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