"Давно забрав би Київ": Кадиров закотив істерику у відповідь на підозру СБУ

Кадиров відреагував на підозри СБУ / Reuters

Голова підконтрольної Кремлю Чеченської республіки Рамзан Кадиров закотив істерику - так він відреагував на порушення СБУ кримінальних справ проти нього за трьома статтями.

У своєму Telegram він заявив, що нібито був готовий "взяти Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити.

"Я б давно забрав Київ, і Зеленський, і тому подібні були б у підвалі вже на допитах. Тому дякуй Путіну за те, що він нам не дозволяє забрати Київ", - відповів Кадиров.

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За його словами, у російського президента "вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи", і що він "чекає наказу від Путіна" завершити з Україною, зізнавшись, що війна "затягнулася".

Раніше Главред писав про те, що співробітники Служби безпеки України визначили особу ще одного військового злочинця з Росії. Вони ідентифікували загарбника, який під час окупації Київщини в селі Бабинці викрав з будинку неповнолітнього і катував його, щоб дізнатися інформацію про українські війська.

Це сталося на початку березня. Підлітка окупант викрав разом зі своїми підлеглими.

Неповнолітнього допитували під дулом пістолета і прикладаючи ніж до голови. У нього намагалися вивідати інформацію про розташування українських військ.

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