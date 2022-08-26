"Давно забрав би Київ": Кадиров закотив істерику у відповідь на підозру СБУ

За його словами, у російського президента "вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи".
Голова підконтрольної Кремлю Чеченської республіки Рамзан Кадиров закотив істерику - так він відреагував на порушення СБУ кримінальних справ проти нього за трьома статтями.
У своєму Telegram він заявив, що нібито був готовий "взяти Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити.
"Я б давно забрав Київ, і Зеленський, і тому подібні були б у підвалі вже на допитах. Тому дякуй Путіну за те, що він нам не дозволяє забрати Київ", - відповів Кадиров.
За його словами, у російського президента "вже давно є плани піти з війною проти інших країн Європи", і що він "чекає наказу від Путіна" завершити з Україною, зізнавшись, що війна "затягнулася".
Раніше Главред писав про те, що співробітники Служби безпеки України визначили особу ще одного військового злочинця з Росії. Вони ідентифікували загарбника, який під час окупації Київщини в селі Бабинці викрав з будинку неповнолітнього і катував його, щоб дізнатися інформацію про українські війська.
Це сталося на початку березня. Підлітка окупант викрав разом зі своїми підлеглими.
Неповнолітнього допитували під дулом пістолета і прикладаючи ніж до голови. У нього намагалися вивідати інформацію про розташування українських військ.
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