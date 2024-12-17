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Чи скасовуватимуть у Києві на Новий рік комендантську годину: сказали в КМВА

Віталій Кірсанов
17 грудня 2024, 14:46
263
Залишати будинок вночі дозволяється тільки під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття.
Київ, комендантська година
У КМВА сказали, чи скасовуватимуть комендантську годину / Колаж: Главред, фото: Миколаївська ОВА, ua.depositphotos.com

Що сказали в КМВА:

  • Усі служби на свята працюватимуть у посиленому режимі
  • Час роботи метрополітену, найімовірніше, не продовжать

Київська влада на Новий рік не планує скасовувати комендантську годину в місті. Не скорочуватимуть і її тривалість. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації в коментарі для РБК-Україна.

"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди, всі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції та Сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", - сказав журналістам представник КМВА Михайло Шаманов.

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На новорічні свята буде заборонено перебувати на вулиці, у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки з 00:00 до 05:00, як і в інші дні, зазначили в КМВА.

"Залишати оселю вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу", - пояснили журналістам у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що час роботи метрополітену, найімовірніше, не продовжать, оскільки комендантська година залишилася без змін. У Києві підземний транспорт працює з 06:00 до 23:00 і цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги. Наземний транспорт доступний з 5:30 до 23:30. "Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з урахуванням тривалості комендантської години", - сказали журналістам у КМВА.

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Новорічна ялинка - справжнє або штучне прикрашене дерево ялини, ялиці або сосни, що використовується як головний атрибут свята Нового року. Уперше з'явилася з ініціативи радянського партійного пропагандиста Павла Постишева 1935 року як заміна різдвяній ялинці. Крім країн колишнього СРСР, звичай прикрашати дерева до Нового року також існує в деяких країнах колишньої Югославії, Туреччині, Китаї та В'єтнамі, пише Вікіпедія.

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