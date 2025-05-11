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До будь-яких паперів, запропонованих Туреччиною, треба ставитися з обережністю - експерт

Віталій Кірсанов
11 травня 2025, 15:30
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На думку Кулика, потрібно пропонувати Туреччині власні ініціативи, щоб не допустити просування російських інтересів.
На думку Кулика, потрібно пропонувати Туреччині власні ініціативи
На думку Кулика, потрібно пропонувати Туреччині власні ініціативи / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказав Віталій Кулик:

  • Україні потрібно діяти проактивно
  • Посередницька місія Ердогана завжди має формат "купи-продай"

Туреччина як посередник у майбутніх переговорах може просунути певні формулювання як "компромісні", але вони згодом виявляться проблемними в реалізації, інтерпретації або поетапному виконанні. Про це в коментарі Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, до будь-яких паперів, запропонованих Туреччиною, треба ставитися з особливою обережністю - навіть до тих, які подають тільки на обговорення, не кажучи вже про підписання.

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"То які ризики для України, якщо Туреччина дійсно стане посередником? Вони є, але не через особисті симпатії Ердогана до Путіна, а через те, що Туреччина керується національними інтересами. Якщо ми виходитимемо з того, що в Ердогана є стосунки з Путіним, і це нібито обов'язково якось на нас позначиться - ми самі ставимо себе в пастку. Не можна мислити в таких категоріях", - заявив Кулик.

На його думку, замість цього потрібно діяти проактивно: пропонувати Туреччині власні ініціативи, щоб не допустити просування російських інтересів через її посередництво. Треба формувати порядок денний так, щоб бути на крок попереду.

"Посередницька місія Ердогана завжди має формат "купи-продай" - вона завжди з доданою вартістю для нього. І ми маємо цю додану вартість обов'язково враховувати у своїх планах. Краще мати запас власної вигоди чи маневру, щоб росіяни не переграли нас через турецьке посередництво, і щоб турки не підсунули формулювання чи ініціативи, які ми згодом не зможемо реалізувати чи відкликати. Американці, ймовірно, приймуть будь-який формат, який запропонує Ердоган. Тому апелювати до США в цьому випадку не має сенсу. І в ситуації, коли Туреччина виступає посередником, потрібно грати в складну, тонку і бюрократичну гру", - резюмував він.

Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині - головні новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня глава країни-агресора Росії Володимир Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Причому Путін фактично відкинув пропозицію України і Заходу про 30-денне перемир'я.

У Кремлі висунули щонайменше дві "умови" для переговорів. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва "вимагає" врахування "реальної ситуації" на полі бою і "результатів" переговорів у Стамбулі, які були навесні 2022 року.

Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

Туреччина готова докладати зусиль, щоб забезпечити припинення вогню і міцний мир в Україні. Турецька республіка готова організувати переговори між Києвом і Москвою. Про це заявив президент Реджеп Ердоган.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976 р., Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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