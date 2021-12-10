У США розповіли про нове постачання Javelin і ракет в Україну

Комплекси Javelin на Донбасі / @Reevellp

Відповідно до затвердженого пакету допомоги в жовтні США поставили Україні 30 протитанкових ракетних комплексів Javelin і 180 ракет до них.

Про це повідомляється в заяві офіційного представника Пентагону підполковника Антона Семелрота.

"Пакет на $60 млн, про який було оголошено 1 вересня, включав 30 командно-пускових установок Javelin і 180 ракет. Javelin були доставлені в Україну 23 жовтня", - повідомив Семелрот.

"У 2021 році США виділили Україні понад $450 млн допомоги на завдання забезпечення безпеки, це частина нашої незмінної прихильності підтримці здатності України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

/ @Reevellp

Javelin на Донбасі

Зазначимо, що американські журналісти в репортажі з Донбасу продемонстрували кадри з українськими військовими озброєними ПТРК Javelin.

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У репортажі з Донбасу американського телеканалу ABC News показали передову в зоні Операції об'єднаних сил.

Журналісти відвідали місто Авдіївка та продемонстрували на Донбасі тренування військових України з протитанковими комплексами Javelin.

"Це частина допомоги, про яку Путін сигналізує, що вона неприйнятна для Росії. Нам сказали, що їх використовували всього кілька разів", - розповів журналіст ABC News Патрік Рівелл.

У зоні ООС також побував український журналіст Андрій Цаплієнко, який оприлюднив фотографію з українським військовим Збройним ПТРК Javelin.

Він заявив, що своїми очима переконався про присутність американського озброєння на Донбасі.

"Ті, хто думає, що Джавеліни у нас на складах припадають пилом, дуже сильно помиляються. Бійці ООС ні хвилини не будуть сумніватися, якщо на них попруть російські танки", – Цаплієнко.

/ t.me/Tsaplienko

Допомога США Україні: позиція Пентагону

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin в будь-якій частині своєї країни, але робити це слід тільки для самооборони.

"Ми розраховуємо, що вони будуть використовуватися для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав він.

Представник Пентагону уточнив, що останні елементи з пакету систем безпеки вартістю 60 млн доларів для України, про який було оголошено в серпні, будуть відправлені на цьому тижні.

/ @Reevellp

Інші частини цього пакету допомоги в галузі безпеки, покликаного допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включали ракетну систему Javelin, яка вже знаходиться в розпорядженні українських військовослужбовців.

Кірбі додав, що, як і у випадку з усіма пакетами допомоги в області безпеки, надані матеріали можуть використовуватися приймаючою нацією на свій розсуд, але тільки в цілях самооборони.

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