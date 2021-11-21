ЗСУ вдарили з Javelin на Донбасі, стали відомі деталі

Боєць ЗСУ з комплексом Javelin / УНІАН

Вперше з моменту російської агресії на Донбасі Збройні сили України застосували американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це повыдомив головний редактор американського видання Military Times Говард Олтмен з посиланням на дані глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

"Буданов сказав мені, що українські війська використовували Javelin в бою. Це в історії", - розповів Олтмен.

Зазначимо, що американський журналіст розповів про застосування ЗСУ комплексів Javelin на Донбасі в ході листування в Twitter, обговорюючи публікацію інтерв'ю з керівником ГУР Міноборони України Будановим.

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Раніше повідомлялося про те, що 26 жовтня ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

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