У розвідці розкрили деталі удару ЗСУ американськими Javelin на Донбасі

ЗСУ застосували комплекси Javelin на Донбасі / Фото Reuters

На Донбасі Збройні сили України використовували проти російських військ американські комплекси Javelin разом з безпілотниками турецького виробництва Bayraktar.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, ЗСУ потребують додаткових поставок американського озброєння.

"Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не має відкритої війни з Росією. А у нас вже сім років", - підкреслив він.

Український військовий звернув увагу на те, що американський комплекс Javelin надає значний психологічний стримуючий ефект на агресора.

Він упевнений в тому, що США повинні надати Україні більше озброєння.

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"Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам все, чого ми не отримували раніше. І прямо зараз. Для цього найкращий час. Тому що після цього може бути дуже пізно", - додав Буданов.

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Раніше повідомлялося про те, що 26 жовтня ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

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