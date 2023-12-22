Відома документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті

Українська документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті. Подружжя Ліберових потрапило під ворожий обстріл на Авдіївському напрямку. Її чоловік, також фотограф і колега, Костянтин Ліберов, повідомив про це у своєму Instagram.
На відеозаписі, опублікованому її чоловіком, видно, що у Влади поранене стегно. Пізніше стало відомо, що фотографиня отримала осколкове поранення.
Констянтин зазначив, що "сьогодні у нас у всіх другий день народження". На щастя, загрози для життя їй та іншим волонтерам, які перебували в автомобілі, немає.
Зазначимо, що Костянтин і Влада Ліберови, відомі як Libkos, це відомі документальні фотографи. Подружжя фіксує події в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони працювали на Київщині, Харківській та Херсонській облатях, документували ситуацію в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Їхні роботи отримали визнання світових ЗМІ.
Російські обстріли
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня РФ обстріляла Одеську область. За інформацією ДСНС, 11 людей, серед яких трьоє дітей, постраждали, ще п'ятеро осіб госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.
Також окупанти обстріляли теплоелектростанцію на сході. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнало обладнання.
Крім цього, склад гуманітарної допомоги в Херсоні був зруйнований під час обстрілу росіян. Всі запаси допомоги повністю вигоріли.
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