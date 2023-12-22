Відома документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті

Влада та Констянтин Ліберови потрапили під ворожий обстрін на Авдіївському напрямку.

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Влада Ліберова потрапила під обстріл / Колаж: Главред, фото: instagram.com/sapiens.fish, скрін з відео instagram.com/libkos

Українська документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті. Подружжя Ліберових потрапило під ворожий обстріл на Авдіївському напрямку. Її чоловік, також фотограф і колега, Костянтин Ліберов, повідомив про це у своєму Instagram.

На відеозаписі, опублікованому її чоловіком, видно, що у Влади поранене стегно. Пізніше стало відомо, що фотографиня отримала осколкове поранення.

Влада Ліберова отримала поранення / Фото: instagram.com/libkos

Констянтин зазначив, що "сьогодні у нас у всіх другий день народження". На щастя, загрози для життя їй та іншим волонтерам, які перебували в автомобілі, немає.

відео дня

Зазначимо, що Костянтин і Влада Ліберови, відомі як Libkos, це відомі документальні фотографи. Подружжя фіксує події в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони працювали на Київщині, Харківській та Херсонській облатях, документували ситуацію в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Їхні роботи отримали визнання світових ЗМІ.

Російські обстріли

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня РФ обстріляла Одеську область. За інформацією ДСНС, 11 людей, серед яких трьоє дітей, постраждали, ще п'ятеро осіб госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Також окупанти обстріляли теплоелектростанцію на сході. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнало обладнання.

Крім цього, склад гуманітарної допомоги в Херсоні був зруйнований під час обстрілу росіян. Всі запаси допомоги повністю вигоріли.

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