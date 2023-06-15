У тяжких боях під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидента

Захисник воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

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Під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидента / Колаж: Главред, фото: Цифровий архів Майдану

У тяжких боях під Бахмутом 13 червня загинув український захисник, журналіст, майданівець та фотограф Роман Чорномаз. Про це повідомляє Інститут масової інформації у Facebook.

Зазначається, що від першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону "Свобода". Воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

"Роман багато років працював у Києві журналістом і фотокореспондентом у багатьох столичних інформагенціях, ми часто зустрічалися на зйомках. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник всіх українських акцій у столиці, учасник Мовного майдану та Революції Гідності. Роман також був борцем за нашу Автокефальну Українську Православну Церкву. Він верстав легендарну газету "Наша віра", яку видавав Євген Сверстюк", - розповів пресофіцер 112 Бригади територіальної оборони міста Києва Андрій Ковальов.

Роман родом з Умані. Народився в сімʼї українських націоналістів. Батько Романа – Богдан Чорномаз – український історик, дисидент і в'язень радянських концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки. Мати – Тетяна Чорномаз – відома активістка і борець за незалежність України, зараз займається волонтерством, допомагаючи українській армії.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Дивіться відео про захисника Романа Ратушного, який щиро любив Київ і до останнього боровся за справедливість:

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