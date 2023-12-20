Мешканці Херсонщини без допомоги: росіяни вщент знищили склад Червоного Хреста

Гуманітарна допомога для постраждалих від війни жителів Херсонщини повністю знищена.

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Окупанти обстріляли склад з допомогою в Херсоні / Колаж: Главред, фото: facebook.com / RedCrossUkraine

Російська армія обстріляла склад гуманітарної допомоги в місті Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу склад повністю знищено. Про це повідомив Червоний Хрест України на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - розповіли в організації.

За повідомленням Червоного Хреста України, обстріл призвів до повного знищення складу, де зберігалися необхідні запаси гуманітарної допомоги для мешканців Херсонської області. При цьому пряме влучання та пожежа, що виникла через атаку, спричинили серйозні збитки та знищили всю гуманітарну допомогу, яка зберігалася на складі.

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Працівники та волонтери організації не постраждали. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня у Харкові пролунали вибухи, через загрозу балістики в області оголосили повітряну тривогу. У місті зафіксували щонайменше два влучання у житлових районах міста.

Також 20 грудня, в тимчасово окупованому Криму ракетами були обстріляні військова частина і Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ. Російські джерела зазначають про дві атаки на військові об'єкти РФ у Криму.

Як повідомляв Главред, увечері 19 грудня в Києві сталась п'ята повітряна атака цього місяця і друга поспіль через дрони. Системи протиповітряної оборони знищили усі ворожі дрони ще до їх досягнення Києва.

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