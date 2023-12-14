РФ атакувала Одещину: спалахнули пожежі, постраждали 11 осіб

Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них троє - діти.

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Обстріл Одеської області стався в ніч на 14 грудня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 14 грудня країна-агресор РФ обстріляла Одеську область. В результаті атаки пошкоджені будівлі, виникли пожежі, поранені жителі, зокрема і діти.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в результаті ворожих обстрілів в Одеській області постраждали 11 осіб, зокрема троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них троє - діти.

Крім того, 11 будівель отримали пошкодження.

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"В результаті обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарської будівлі. 11 поруч розташованих будівель отримали пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що на місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС. Підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Як повідомляв Главред, в ніч на 13 грудня російські окупанти атакували дронами Одеську область. БПЛА ворог запускав з території тимчасово окупованого Криму. Метою удару були об'єкти цивільної інфраструктури регіону. ППО збила всі дев'ять дронів типу "Shahed-131/136".

Крім того, серія вибухів прогриміла в Києві - країна-агресор атакувала столицю України ракетами. Всі цілі було збито.

Однак через падіння уламків є руйнування в чотирьох районах міста. Було пошкоджено водопровід, горіли будинки, вилітали вікна. На щастя, обійшлося без жертв. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовано до лікарні 18 осіб.

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