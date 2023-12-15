Росіяни обстріляла ТЕС: без електроенергії 445 населених пунктів

Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

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Окупанти вдарили по ТЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДТЕК, pexels.com

У Міністерстві енергетики повідомили, що через негоду знеструмлено частину споживачів у п'яти областях. Унаслідок бойових дій і з технічних причин без світла залишаються 445 населених пунктів.

"Учора, 14 грудня, попри стабільну температуру споживання електроенергії збільшилося. Добовий максимум був ранковим та на 2,4% вищим за відповідний показник 13 грудня", - повідомили в пресслужбі Укренерго.

Там повідомили, що окупанти знову обстріляли одну з теплоелектростанцій на сході, є пошкодження обладнання. Після ремонту повернулися в роботу два блоки ТЕС, а також дві ТЕЦ у південному та західному регіонах. Натомість три інших енергоблоки на ТЕС у різних регіонах вийшли в аварійний ремонт, зазначили у компанії.

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Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду. Попри це ліміти споживання не запроваджувалися, відключень не планується.

Де немає світла в Україні: що відомо

На Харківщині через негоду знеструмлено 136 населених пунктів (43,4 тис. абонентів). Через обмерзання пошкоджено 250 опор, проїзд до яких ускладнений сильною ожеледицею і заметами на дорогах. Енергетики працюють, залучаючи до роботи дорожні й комунальні служби.

"Також унаслідок несприятливих погодних умов увечері відключилася повітряна лінія 330 кВ, при цьому відключилися два автотрансформатори на підстанції 330 кВ НЕК "Укренерго", які було заживлено від дизельних генераторів. За кілька годин автотрансформатори було під'єднано. Пошкодження повітряної лінії виявлено за 10 км від підстанції", - повідомили в Міненерго.

На Дніпропетровщині через несприятливі метеоумови за добу знеструмлювалися 9 тис. споживачів, із них 8,3 тис. абонентів уже заживили. Також є знеструмлення через негоду на Донеччині.

На Полтавщині без світла через негоду залишаються 19 населених пунктів (4,4 тис. споживачів).

На Сумщині через негоду знеструмлено 16 населених пунктів (близько 1 тис. споживачів).

На Черкащині без світла через негоду залишаються 11 населених пунктів (1,4 тис. точок обліку).

На Чернігівщині через негоду станом на ранок знеструмлено три населені пункти.

На Кіровоградщині внаслідок несприятливих погодних умов станом на ранок знеструмлено два населені пункти (150 абонентів).

У Запорізькій області через технічні причини знеструмлено 1,5 тис. споживачів, а у Київській – 2,9 тис. абонентів.

На Миколаївщині через технічні причини знеструмлено 23 абоненти.

На Харківщині через бойові дії знеструмлено 16,4 тис. споживачів.

Також через атаки ворога є знеструмлення на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

На Чернігівщині через бойові дії без світла залишаються 19 населених пунктів (1,3 тис. абонентів).

У Херсоні знеструмлено 14,7 тис. споживачів. В області залишаються без світла 45 населених пунктів (близько 26 тис. точок обліку)

Нагадаємо, що споживання електрики в Україні б'є рекорди, підключена аварійна допомога. Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту, сказали у державній компанії Укренерго.

В Україні склали графіки відключення електрики. Енергокомпанії у сприянні з чиновниками розробили графіки відключення струму. Деякі опублікували ці графіки ще минулого місяця, інші – тільки недавно.

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