Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів – міністр оборони Британії

Російський диктатор Володимир Путін посилює вторгнення окупантів в Україну. Зараз він відправляє на фронт більше російських окупантів, ніж будь-коли раніше від того часу, як почалося повномасштабне вторгнення.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Відповідну заяву він оприлюднив у Twitter.
За словами Шаппса, просування російських загарбників стримує лише хоробрість українців і підтримка, які надають Україні західні партнери.
"Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися", – заявив він.
Глава британського Міноборони наголосив, що Україна потребує непохитної підтримки, щоб продовжувати боротьбу проти країни-агресорки Росії.
Війна в Україні
Британська розвідка зазначала, що в окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.
Нагадаємо, командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Сирський.
Нагадаємо, у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.
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