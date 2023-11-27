Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів – міністр оборони Британії

Глава Кремля зараз відправляє на смерть більше росіян, ніж у будь-який інший період від початку повномасштабної війни.

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Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін

Російський диктатор Володимир Путін посилює вторгнення окупантів в Україну. Зараз він відправляє на фронт більше російських окупантів, ніж будь-коли раніше від того часу, як почалося повномасштабне вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Відповідну заяву він оприлюднив у Twitter.

За словами Шаппса, просування російських загарбників стримує лише хоробрість українців і підтримка, які надають Україні західні партнери.

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"Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися", – заявив він.

Глава британського Міноборони наголосив, що Україна потребує непохитної підтримки, щоб продовжувати боротьбу проти країни-агресорки Росії.

Війна в Україні

Британська розвідка зазначала, що в окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Сирський.

Нагадаємо, у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.

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