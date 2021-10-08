Побита в поїзді ведуча обурюється через рішення суду щодо компенсації

Ведуча отримала маленьку компенсацію

Ведуча Анастасія Лугова, яку минулого літа жорстко побив і мало не згвалтував п'яний пасажир у поїзді "Київ-Маріуполь", за рішенням суду отримає 100 тисяч моральної компенсації від Укрзалізниці. Потерпіла не задоволена цим рішенням, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Лугова розповіла журналістам, що просила компенсацію в розмірі 500 тисяч за двох: за себе та маленького сина, який став свідком нападу.

За словами жінки, вона досі змушена відвідувати лікарів після завданих травм.

"До цих пір я відвідую остеопата, у мене є порушення хрящів шиї. Зсув від удару залишився. Досі проходжу лікування, бо є ще шишки на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", - розповіла постраждала.

Спроба згвалтування в поїзді УЗ

Вночі 31 липня 2020 року в поїзді №84 Київ – Маріуполь чоловік напав на тележурналістку Анастасію Лугову, яка їхала з неповнолітньою дитиною. Зловмисник побив жінку та намагався зґвалтувати.

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За даними Укрзалізниці, було проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що провідники проявили недостатній професійний рівень, допустили ряд порушень і були звільнені.

1 серпня поліція затримала нападника - раніше судимого Віталія Рудзько 1975 року.

Суд відправив його за грати. Його адвокат подавав довідку, що у Рудзько нібито ракова пухлина в мозку.